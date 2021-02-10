Создатели проекта #ВчераСегодняЗавтрак проведут итальянский гастро–трип

Гостей завтрака ждет специальное итальянское меню: омлет со страчателлой и трюфельным маслом, фокачини с мортаделлой, моцареллой и рукколой и свежеиспеченный круассан с апельсиновым конфитюром.

Кроме того, можно поиграть в импровизированный квиз про Италию, получить подарки от организаторов, насладиться игристым и поговорить про итальянскую гастрономию.

Сбор гостей в 11:00, стоимость участия — 1000 рублей, бронирование билетов по телефону: 8-905-195-89-84.







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Фото: Александр Мерзляков