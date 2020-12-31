Нижегородский ресторан De Kas приготовил программу на новогодние выходные

Ресторан современной европейской кухни De Kas приготовил настоящий новогодний подарок — праздничную программу «Праздник каждый день». С 1 по 7 января в зале ресторана можно насладиться живой музыкой, коктейлями и рождественским настроением.
Уютный ресторан в самом сердце Нижнего Новгорода приготовил незабываемую рождественскую программу. Гости заведения смогут попробовать разнообразную европейскую кухню — от паэльи и стейков до сорбетов и профитроли, насладиться живой музыкой и поучаствовать в мастер–классах.
Полная программа праздничных мероприятий:
- 1 января — новогодний вечер с живой музыкой. Можно угоститься настойками и послушать главные треки уходящего года в исполнении Оксаны Корж
- 2 января — гостей вечера ждет коктейльная вечеринка и музыка на виниле от Саши Назина
- 3 января — праздничный ужин с игристым и мастер-класс по сабражу (традиция открывания бутылки саблей)
- 4 января — организаторы вечера приготовили настоящее казино. Гости вечера попробуют себя в роли настоящих сомелье. Им предстоит определить страну происхождения и вид напитка — сухое или полусухое, красное или белое.
- 5 января — праздничный ужин с живой музыкой от дуэта «Сафари»
- 6 января — фантазийный вечер с фокусами, иллюзиями и коктейлями
- 7 января — рождественская встреча с живой музыкой и вокалом. Всем госятм подадут игристое в качестве комплимента
Вход на мероприятие свободный — начало в 19:00. Всех гостей вечера ждут комплименты от бармена — каждый день разные, в зависимости от тематики вечера. Зарезервировать столик или узнать подробную информацию о программе можно по телефону:+7 (831) 469 09 90.
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