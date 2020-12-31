Нижегородский ресторан De Kas приготовил программу на новогодние выходные

Вход на мероприятие свободный — начало в 19:00. Всех гостей вечера ждут комплименты от бармена — каждый день разные, в зависимости от тематики вечера. Зарезервировать столик или узнать подробную информацию о программе можно по телефону:+7 (831) 469 09 90.

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