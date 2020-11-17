Галерея вкуса «Парк Культуры» проведет концерт классической музыки

В пятницу, 27 ноября, в ресторане «Парк культуры» пройдет ужин в сопровождении классической музыки. Для гостей вечера будут играть лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов и артисты оркестра Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина:

Александр Панов — фортепиано

Алексей Романов — флейта

Екатерина Хмельникова — скрипка

Павел Шавырин — виолончель

В программе вечера фрагменты самых узнаваемых произведений Баха, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Вивальди, Чайковского и других композиторов.

Вход на мероприятие свободный. Начало в 19:00. Зарезервировать столик или узнать подробную информацию о программе можно по телефону: +7 (831) 215-12-12.





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