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Галерея вкуса «Парк Культуры» проведет концерт классической музыки

27 ноября в ресторане «Парк Культуры» пройдет вечер классической музыки. Артисты оркестра театра оперы и балета имени Пушкина исполнят фрагменты самых узнаваемых произведений Баха, Моцарта, Вивальди и других композиторов. 

 

В пятницу, 27 ноября, в ресторане «Парк культуры» пройдет ужин в сопровождении классической музыки. Для гостей вечера будут играть лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов и артисты оркестра Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина:

  • Александр Панов — фортепиано
  • Алексей Романов — флейта
  • Екатерина Хмельникова — скрипка
  • Павел Шавырин — виолончель

В программе вечера фрагменты самых узнаваемых произведений Баха, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Вивальди, Чайковского и других композиторов.

Вход на мероприятие свободный. Начало в 19:00. Зарезервировать столик или узнать подробную информацию о программе можно по телефону: +7 (831) 215-12-12.


 

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