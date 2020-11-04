В Галерее вкуса «Парк культуры» пройдет гастрономический фестиваль «Море рыбы»

Шеф-повар Ирина Гравшина подготовила специальное меню из морских деликатесов на гастрономический фестиваль «Море рыбы» в ресторане «Парк Культуры».

С 4 ноября гости заведения смогут попробовать тематическое меню — устрицы с «наполеоном» из бородинского хлеба, морских ежей, живых гребешков на створке с томатной сальсой, магаданских креветок с разными соусами. Также в фестивальной подборке представят, как классику — тар-тар из тунца, салат с осьминогом, спагетти с вонголе и белым вином, так и новые сочетания и вкусы — салат с обжаренными креветками и помело, дорадо на гриле и десерт — «Черная икра».

Специально для вечера организаторы подготовили подборку полотен из частной коллекции ресторана — особого внимания заслуживают работы Альберта Бенуа, мастера акварельной живописи второй половины XIX — начала ХХ столетия.

Зарезервировать столик и узнать подробную информацию о фестивале можно по телефону: +7 (831) 215-12-12.

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Фото: группа «Парк Культуры» «ВКонтакте».