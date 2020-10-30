В «Беzухове» представят новый шеф–сет

Литературное кафе «Беzухов» запускает новый шеф–сет от Антона Кузнецова.
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Литературное кафе «Беzухов» запускает новый шеф–сет от Антона Кузнецова.
Шеф-повар литературного кафе «Беzухов» Антон Кузнецов подготовил уникальный сет из пяти блюд:
По словам команды заведения: «Шеф–сет — это не просто еда, это полет фантазии. Момент, когда шеф–повар (как атлант) расправляет крылья и зовет всех за собой!».
Данное предложение не ограничивается одним днем, заказать шеф–сет можно только по предварительной брони — стоимость сета из пяти блюд — 1500 рублей. Подробно ознакомиться с новым сетом можно по телефону 433-87-63 или на сайте «Беzухов».
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