В «Беzухове» представят новый шеф–сет

Шеф-повар литературного кафе «Беzухов» Антон Кузнецов подготовил уникальный сет из пяти блюд:

сахалинский гребешок в яблоке на крошке фраппе

устрица с соусом Аоджисо и мини шато из мякоти огурца

утиная грудка и тортеллини с грибами

лосось конфи с салатом ромэн на гриле

шоколадная сфера с мороженым из мяты и зеленого чая, муссом из клубники и соусом из маракуйи

По словам команды заведения: «Шеф–сет — это не просто еда, это полет фантазии. Момент, когда шеф–повар (как атлант) расправляет крылья и зовет всех за собой!».

Данное предложение не ограничивается одним днем, заказать шеф–сет можно только по предварительной брони — стоимость сета из пяти блюд — 1500 рублей. Подробно ознакомиться с новым сетом можно по телефону 433-87-63 или на сайте «Беzухов».

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.