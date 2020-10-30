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В «Беzухове» представят новый шеф–сет

Литературное кафе «Беzухов» запускает новый шеф–сет от Антона Кузнецова.

 

  • утиная грудка и тортеллини с грибами

  • шоколадная сфера с мороженым из мяты и зеленого чая

  • устрица с соусом Аоджисо и мини шато из мякоти огурца

Шеф-повар литературного кафе «Беzухов» Антон Кузнецов подготовил уникальный сет из пяти блюд: 

  • сахалинский гребешок в яблоке на крошке фраппе
  • устрица с соусом Аоджисо и мини шато из мякоти огурца
  • утиная грудка и тортеллини с грибами
  • лосось конфи с салатом ромэн на гриле
  • шоколадная сфера с мороженым из мяты и зеленого чая, муссом из клубники и соусом из маракуйи

По словам команды заведения: «Шеф–сет — это не просто еда, это полет фантазии. Момент, когда шеф–повар (как атлант) расправляет крылья и зовет всех за собой!».

Данное предложение не ограничивается одним днем, заказать шеф–сет можно только по предварительной брони — стоимость сета из пяти блюд — 1500 рублей. Подробно ознакомиться с новым сетом можно по телефону 433-87-63 или на сайте «Беzухов».

 

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Анна Ефимычева,
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