В Нижегородских заведениях запретили массовые мероприятия

Многократные проверки нижегородского общепита выявили множественные нарушения — гости не соблюдают социальную дистанцию, игнорируют масочный режим и собираются большими компаниями, а в некоторых заведениях города проводят вечеринки и есть возможность приобрести кальян.

Заместитель губернатора Нижегородской области прокомментировал сложившуюся ситуацию: «Хочу акцентировать внимание на том, что проведение массовых мероприятий, а также курение кальянов в барах и кафе в период действия режима повышенной готовности недопустимы».

Позже чиновник добавил, что регион стремится не допустить закрытия кафе и ресторанов, но для этого необходимо полностью соблюдать все предписания Роспотребнадзора. Места общественного питания входят в зону повышенного риска, поэтому за нарушения будут выписывать крупные штрафы.

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Фото: pexels.