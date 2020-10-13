В баре ÖÖ пройдет ужин от творческого комьюнити 31.mix.lab

Ставший уже культовым для Нижнего Новгорода бар «Селедка и кофе» стал местом, где зародился проект 31.mix.lab — творческое комьюнити прославилось умением создавать палитру уникальных настоек. На этот раза ребята проведут ужин в секретном баре ÖÖ. Команда подготовила коктейли на своих фирменных настойках — нашумевший Nolan, приготовленный методом milk punch, Bloody Mary на основе хреновой настойки с осветленным томатным соком, специями и добавлением сухого хереса, а также секретный «Бугенгехаймен».

Ужин стоит посетить всем ценителям ночной жизни, ради парочки коктейлей с фирменными закусками от шеф–повар бара ÖÖ. Бронируйте столик в Instagram ÖÖ. Цена входа — 1200 рублей.

Подробнее о креативном проекте 31.Mix.Lab можно узнать перейдя по ссылке.



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