Никанор Виейра: «Мне важно, чтобы еда была понятна на уровне ощущений»

А вы почувствовали контраст между кухнями разных полушарий?

Думаю, самый большой контраст связан, конечно, с климатом, географией, территорией и экосистемами. Но в первую очередь с погодой. В России сезоны выражены очень четко. В Перу, например, есть лето и зима, но никогда не бывает по-настоящему холодно, поэтому свежие продукты доступны круглый год. Здесь же зима принципиально отличается от лета, а весна от осени, и это напрямую влияет на кухню. Каждый год нужно адаптировать меню, быть готовым к конкретному сезону. Поэтому появляются блюда с ферментацией, маринованием, копчением, сушкой – техниками, к которым мы обращаемся реже, потому что у нас нет необходимости заготавливать продукты впрок. Все это и создает тот самый сильный контраст между кухнями.

Вы испытывали трудности при работе с русскими ингредиентами?

Скорее, это не трудности, а вызов. Я много путешествую и стараюсь глубже понять локальные кухни. Мне всегда интересно, как в разных местах сохраняют продукты и работают с ними.

Конечно, готовить южноамериканскую кухню, находясь далеко от Южной Америки, сложнее. Но именно в этом и заключается тот контраст, о котором мы говорим. Когда я соединяю разные техники и подходы, рождается что-то особенное.

Почему я спрашиваю: когда я увидел ваше меню на дне рождения Yale, оно напомнило мне диалог между двумя культурами. Я прав?



Верно, для нас это прежде всего диалог культур, в этом и заключалась основная идея. Мы работаем с разными традициями, в которых при всей их непохожести неожиданно много общего. В этом, как мне кажется, и есть суть ресторана. Такой подход часто называют фьюженом, но нам это определение не совсем подходит. Здесь именно диалог: иногда он выстраивается через продукты Дальнего Востока и перуанские ароматы, иногда через блюда, которые кажутся абсолютно русскими, но с южноамериканским духом. Мы много изучаем техники, постоянно учимся, смотрим на привычные вещи под другим углом и пытаемся придать им новую форму. В итоге это общение между культурами, продуктами и смыслами – попытка создать что-то по-настоящему особенное.

Я хорошо помню, как впервые попробовал в России березовый сок. Здесь его просто пьют, а мы сразу провели параллель с какао. Из мякоти какао-боба, его внутренней части, мы делаем сок, он получается одновременно кислым и сладким. С этим продуктом мы много работали и раньше: делали желе и мороженое. Иногда я использую ее в десертах в качестве дополнения к какао – замешиваю его с березовым соком, перуанской черимойей, сосновым кремом желе и льдом. И это, опять же, возвращает нас к разговору о синтезе двух кухонь.