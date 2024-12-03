Его проекты 20 лет заполняют метафизические лакуны на гастрономической карте Нижнего (и в нашей жизни!). Вдохновленный самой природой проект Yale в особняке XVIII века, филигранно руинированный «Безухов», расслабленно богемный «Буфет»… – в их концепциях достаточно исторических и культурных реминисценций. Только гений места знает, какие мысли и желания они в вас пробудят. Недавняя премьера – ботанический бар TRAVNIK – и вовсе открывает портал в пространстве: с шумной, никогда не спящей Рождественской теперь можно попасть в уединенный таинственный сад. Вместе с генеральным директором компании «Еда и культура» мы решили сбежать от городской суеты в Чижково. Покой и воля – в суггестивной прозе нашего героя (публикуется впервые в «НН.Собака.ru»!) и в атмосферных фотокадрах, снятых одним воскресным утром у волшебного озера.
Побег
Можно смотреть и не видеть. Видеть – это значит меняться, стать другим. Это очень страшно, это как побег. Это преступно и это свобода!
А что если отсутствие движения, безмолвие, покой позволит ощутить настоящее действие, действие с последствиями. Возможность поговорить с собой в тишине, наблюдая за тем, как небо меняет цвет, как вода отражает звук взлетающих птиц и как лес шумит кронами деревьев.
Надо только найти такое место и собрать вещи для побега.
Гриб
Когда ты маленький, ты не понимаешь, разве плохо, что ты «плетешься» сзади, не смотришь по сторонам и все подбираешь.
Брать тебя в лес с таким набором крайне сомнительно. И вдруг ты находишь гриб-боровик, ростом и размером больше, чем ты. Он выглядит как старичок в огромной шляпе. И бабушка, которую ты настойчиво зовешь, хвалит тебя и даже дает немного понести твою находку.
Великану не подходит корзинка. Его несут в руках. А сколько вопросов и восторгов. Ты чувствуешь себя героем, бабушка называет тебя добытчиком, и это тебе очень нравится.
Это воспоминание уносит тебя в то время, когда счастье было просто счастьем. Когда гриб-старичок так разболтался с тобой, что научил тебя языку деревьев и птиц, трав и цветов, но ты все это уже давно забыл. Самое время вспомнить и не забывать.
Озеро
Дорога петляла, пугала прямыми углами, переездами и редкими встречными. Отвлекала полями с яркой и сочной зеленью. Потом асфальт кончился, и пришлось ползти между ямами и лужами, не поднимая головы. И вдруг лес расступился, и все засверкало.
Распахнув объятья, бескрайнее до горизонта, навстречу бежало Озеро. С бухтами и ветром, утками и утятами, часовыми-цаплями, щуками и карпами. Родная, русская природа обняла, и вот уже нет никакой дороги, усталости, времени, только восторг и замирание сердца.
Особое внимание берегам!
Левый, извилистый, нежный и прозрачный, стремится к воде березками, полянками, взгорками и перелесками. Красота чистая и легкая, того и гляди замелькают сарафаны, зазвенит смех, и вот уже Иванушка сидит на пригорке, а Аленушка с подружками бегает и кланяется то грибочку, то ягодке. Безмятежная, солнечная, сказочная жизнь.
Но как только переводишь взгляд на правый берег, картинка резко меняется. Ощетинившись елками, пугающий и таинственный, он весь покрыт темным, непролазным лесом. Подойдя вплотную и уткнувшись в камыши, он напоминает грозную, вражескую рать, которая, встав у невидимой границы, ждет кровавой битвы между светом и тьмой. И неминуемой бедой Гуси-Лебеди, шипя и изгибая длинные шеи, летят к залитой солнцем Ваниной полянке.
Наблюдая за этим великолепием, в который раз поражаешься, как мало нужно, чтобы обрести гармонию. Главное – все сохранить в первозданном виде и стать незаметной частицей этого целого, независимого мира.
Столько спокойствия и уверенности в этом просторе, что идея побега кажется не такой уж утопичной.
Текст: Михаил Маркевич
Фото: Арина Федотова
Стиль: Даша Колосова
Волосы: Екатерина Мешалкина
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