Когда счастье было просто счастьем

Озеро

Дорога петляла, пугала прямыми углами, переездами и редкими встречными. Отвлекала полями с яркой и сочной зеленью. Потом асфальт кончился, и пришлось ползти между ямами и лужами, не поднимая головы. И вдруг лес расступился, и все засверкало.



Распахнув объятья, бескрайнее до горизонта, навстречу бежало Озеро. С бухтами и ветром, утками и утятами, часовыми-цаплями, щуками и карпами. Родная, русская природа обняла, и вот уже нет никакой дороги, усталости, времени, только восторг и замирание сердца.



Особое внимание берегам!



Левый, извилистый, нежный и прозрачный, стремится к воде березками, полянками, взгорками и перелесками. Красота чистая и легкая, того и гляди замелькают сарафаны, зазвенит смех, и вот уже Иванушка сидит на пригорке, а Аленушка с подружками бегает и кланяется то грибочку, то ягодке. Безмятежная, солнечная, сказочная жизнь.



Но как только переводишь взгляд на правый берег, картинка резко меняется. Ощетинившись елками, пугающий и таинственный, он весь покрыт темным, непролазным лесом. Подойдя вплотную и уткнувшись в камыши, он напоминает грозную, вражескую рать, которая, встав у невидимой границы, ждет кровавой битвы между светом и тьмой. И неминуемой бедой Гуси-Лебеди, шипя и изгибая длинные шеи, летят к залитой солнцем Ваниной полянке.



Наблюдая за этим великолепием, в который раз поражаешься, как мало нужно, чтобы обрести гармонию. Главное – все сохранить в первозданном виде и стать незаметной частицей этого целого, независимого мира.



Столько спокойствия и уверенности в этом просторе, что идея побега кажется не такой уж утопичной.