«Таких заведений в городе пока что нет»

Где появится новое заведение?

Сергей Уханов: На улице Октябрьской, в одном здании с пиццерией «Юла». Почти 10 лет мы вместе с командой работаем над тем, чтобы эта часть улицы становилась живой и современной. По моим представлениям, каждый квадратный метр здесь должен постепенно войти в большой ресторанно-культурный кластер, куда хочется возвращаться снова и снова. И на значительный процент эта идея уже реализована – за годы стараний сформировался оживленный трафик, и у молодых модных проектов появилось желание открываться именно здесь.

Почему вы решили работать над проектом втроем?

Рустам Коренченко: Идея открыть винный бар появилась у меня достаточно давно. Как предприниматель я понимаю, как сложно создать по-настоящему крутое и качественное заведение – для этого недостаточно просто купить дорогие бутылки, нанять официантов и сомелье. Если уж браться за дело, то только с лучшими. С Сергеем мы давно дружим, я адепт всех его прекрасных нижегородских проектов. С Евгением мы познакомились во время моих поездок в Санкт-Петербург. Так в начале этого года и сложился весь пазл.

Евгений Литвяк: Первый раз я приехал в Нижний Новгород лет пять назад, и еще тогда город мне откликнулся. Время от времени ко мне обращаются предприниматели, рестораторы с предложениями сделать совместный проект, в том числе из Нижнего. Я, как правило, отказываюсь, а тут ряд правильных совпадений и интуиция подсказали мне согласиться. Наверное, на подсознательном уровне у меня уже давно возникло желание сделать проект именно здесь, и тут встретились нужные и близкие по ценностям люди. И последней точкой в принятии решения стало то, как развивается город в плане урбанистики и гастрономической культуры. Скажу честно, я в него влюбился.

Каким будет ваш бар?

Рустам: Современным, для людей, увлеченных энокультурой. Мне не хватает в городе именно таких мест, где можно интеллигентно «потусить» в непринужденной обстановке, пообщаться, послушать качественную музыку. Те бары, что есть сейчас в Нижнем, подходят под совсем иные запросы.

Сергей: Наш небольшой камерный проект, думаю, сразу же задаст новое направление нижегородскому рынку. Таких заведений в городе пока что нет. В нем не будет привычной барной стойки, классических посадочных мест, дистанции. Здесь будет царить дружественная атмосфера домашней интеллигентной вечеринки: все улыбаются, слушают специально подобранную музыку, кто-то присел на диване, кто-то на подоконнике, кому-то удобнее общаться стоя. Там даже не будет официантов и сомелье в привычном понимании – мы объединим их роли и каждый сомелье будет официантом, а каждый официант – сомелье. То есть все сотрудники в зале будут знать про вино все необходимое и даже больше.

Евгений: В старомодном понимании наша энокультура была достаточно пафосная, люди ходили в ресторан в первую очередь, чтобы показать свой статус и превосходство. Долгое время считалось, что сомелье – это такой важный человек в бабочке и лакированных туфлях, который демонстрирует перед гостями свои познания и продает очень дорогие вина. Мы же хотим создать теплый проект без пафоса, где всех гостей и сотрудников объединяет любовь к энокультуре и желание эту любовь разделить. И мы хотим, чтобы люди не прятались за отдельными далеко стоящими друг от друга столиками, а были ближе, общались и могли в любой момент обернуться к соседу, что-то спросить, обсудить.