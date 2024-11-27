«Таких заведений в городе пока что нет»

Что? Современный винный бар. Где? В центре города. Кто? Известный ресторатор, меценат и совладелец баров авангардного вина – Уханов, Коренченко, Литвяк – три соавтора нового проекта раскрывают детали премьеры будущего года.
Где появится новое заведение?
Сергей Уханов: На улице Октябрьской, в одном здании с пиццерией «Юла». Почти 10 лет мы вместе с командой работаем над тем, чтобы эта часть улицы становилась живой и современной. По моим представлениям, каждый квадратный метр здесь должен постепенно войти в большой ресторанно-культурный кластер, куда хочется возвращаться снова и снова. И на значительный процент эта идея уже реализована – за годы стараний сформировался оживленный трафик, и у молодых модных проектов появилось желание открываться именно здесь.
Почему вы решили работать над проектом втроем?
Рустам Коренченко: Идея открыть винный бар появилась у меня достаточно давно. Как предприниматель я понимаю, как сложно создать по-настоящему крутое и качественное заведение – для этого недостаточно просто купить дорогие бутылки, нанять официантов и сомелье. Если уж браться за дело, то только с лучшими. С Сергеем мы давно дружим, я адепт всех его прекрасных нижегородских проектов. С Евгением мы познакомились во время моих поездок в Санкт-Петербург. Так в начале этого года и сложился весь пазл.
Евгений Литвяк: Первый раз я приехал в Нижний Новгород лет пять назад, и еще тогда город мне откликнулся. Время от времени ко мне обращаются предприниматели, рестораторы с предложениями сделать совместный проект, в том числе из Нижнего. Я, как правило, отказываюсь, а тут ряд правильных совпадений и интуиция подсказали мне согласиться. Наверное, на подсознательном уровне у меня уже давно возникло желание сделать проект именно здесь, и тут встретились нужные и близкие по ценностям люди. И последней точкой в принятии решения стало то, как развивается город в плане урбанистики и гастрономической культуры. Скажу честно, я в него влюбился.
Каким будет ваш бар?
Рустам: Современным, для людей, увлеченных энокультурой. Мне не хватает в городе именно таких мест, где можно интеллигентно «потусить» в непринужденной обстановке, пообщаться, послушать качественную музыку. Те бары, что есть сейчас в Нижнем, подходят под совсем иные запросы.
Сергей: Наш небольшой камерный проект, думаю, сразу же задаст новое направление нижегородскому рынку. Таких заведений в городе пока что нет. В нем не будет привычной барной стойки, классических посадочных мест, дистанции. Здесь будет царить дружественная атмосфера домашней интеллигентной вечеринки: все улыбаются, слушают специально подобранную музыку, кто-то присел на диване, кто-то на подоконнике, кому-то удобнее общаться стоя. Там даже не будет официантов и сомелье в привычном понимании – мы объединим их роли и каждый сомелье будет официантом, а каждый официант – сомелье. То есть все сотрудники в зале будут знать про вино все необходимое и даже больше.
Евгений: В старомодном понимании наша энокультура была достаточно пафосная, люди ходили в ресторан в первую очередь, чтобы показать свой статус и превосходство. Долгое время считалось, что сомелье – это такой важный человек в бабочке и лакированных туфлях, который демонстрирует перед гостями свои познания и продает очень дорогие вина. Мы же хотим создать теплый проект без пафоса, где всех гостей и сотрудников объединяет любовь к энокультуре и желание эту любовь разделить. И мы хотим, чтобы люди не прятались за отдельными далеко стоящими друг от друга столиками, а были ближе, общались и могли в любой момент обернуться к соседу, что-то спросить, обсудить.
Какой будет винная карта?
Евгений: Не очень большой, но динамичной. Она представит подборку авангардных позиций, а также множество нескучных вариантов классического профиля. Моя основная мысль – сотрудничать с небольшими хозяйствами, которые работают с уважением к природе и с минимальным вмешательством человека в процесс. Идея с органикой и биодинамикой зародилась еще в «Винном шкафу» и «На вина» и мне все еще наиболее близка. И так как наверняка это все звучит пугающе и непонятно, приведу простое сравнение: яблоки у бабушки на рынке, которые она вырастила своими руками, не идеальные внешне, но очень вкусные и ароматные, против идеальных внешне, но безликих пластиковых фруктов из супермаркета. Органика и биодинамика – это яблоки, выращенные бабушкой.
Нижегородцы готовы оценить авангард по достоинству?
Рустам: А готова ли была петербургская публика к «На вина»? Думаю, нет. Сейчас же Санкт-Петербург уже невозможно без этого бара представить. Для меня это направление открылось много лет назад именно с проектов Жени, и теперь без него никуда. Но это не значит, что я отказался от классики. И важно сказать, что мы не призываем пить только авангард, пусть каждый выбирает что ему нравится.
Евгений: Когда в мои заведения приходят в первый раз, мы спрашиваем, что человек любит, что обычно пьет, и предлагаем что-то похожее. Со временем, когда ему уже будет комфортно и спокойно, он и сам захочет попробовать что-то новое. Мы с партнерами по «Винному шкафу» и «На вина» начали заниматься органическими, биодинамическими и натуральными винами 9–10 лет назад и поначалу встретили достаточно агрессивное сопротивление рынка, который не был готов их принять. Сейчас же почти у каждой компании они в портфеле, всему новому просто нужно время. А если от общего к частному, я в последние годы наблюдаю в Нижнем классное сплоченное комьюнити профи, которые продвигают авангардные вина и ловко балансируют их с классикой, – это Арина Читалова, Кирилл Сулима, Рома Уваров. Отдельно хочется отметить Рому Кириллова, будущего шеф-сомелье нашего проекта. Рома – настоящий эноэнтузиаст, очень живой, открытый человек и определенно локальный пионер популяризации авангарда.
Каким будет меню?
Сергей: Так как мы именно бар, а не ресторан, меню будет небольшим. Наш бренд-шеф Тарас Кулибаба собрал в нем всевозможные закуски, хорошо подходящие к вину. Качество продуктов позволит нам достичь чистых, не смешанных и ничем не перебитых вкусов, которые так сложно встретить в наше время.
Какая там будет музыка?
Сергей: Евгений – давний коллекционер винила, в Питере он часто ставит пластинки на вечеринках своих и дружественных проектов. Мы тоже уважаем аналоговое звучание, поэтому в баре будет особое место, где можно поставить пластинку.
Евгений: У меня очень разнообразные музыкальные вкусы, я играю мультижанр. Могу начать сет с джаза и босановы, в середине появится Джордж Майкл или Мик Джаггер, потом рок, японский андерграунд, диско, синти-поп. В Нижнем у меня есть друзья по винилу, например Паша, который увлекается хип-хопом, и Ваня, который коллекционирует рок и инди, будем приглашать их и других нижегородских коллекционеров и диджеев к себе со своими пластинками.
Сергей: Для нас музыка – это в том числе инструмент самовыражения. Хочется, чтобы гости могли со временем с закрытыми глазами понять, что находятся именно в нашем баре. Но мы не планируем создавать профессиональную площадку для диджеев и тусовок. Скорее это будет место для меломанов и приятного прослушивания, которое может к вечеру выходного дня аккуратно перейти в танцы.
И главная интрига – как будет называться новое место?
Сергей: Бар мы решили назвать Fanatics Wine. Для меня «фанатик» в современном понимании – это высшая степень тру-формата и самоотдачи любимому делу. Когда ты уже не понтуешься своими достижениями, не ищешь популярности и славы, а просто получаешь кайф от созидания нового. Мы действительно верим то, что проект станет чем-то большим, чем просто бар.
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