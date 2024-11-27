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Гайд по Нижнему Новгороду от Дарьи Honey

Фуд-блогер honey peach начинает день с бранча у стен Кремля, а после отправляется решать рабочие дела (обязательно с рафом!). Обедает сочным стейком мясника, а ужинает паштетом или гимлетом (в частности, делится местом, где последний особенно хорош). Только «НН.Собака.ru» Дарья Honey рассказывает о самых важных подробностях своей гастрономической жизни, а еще о том, чем петербургский осьминог отличается от нижегородского. 

Лучшее начало дня — бранч с подругами на веранде Red Wall в полдень. 

Идеальный кофе — раф с урбечем в «Мануфактуре».

Самый вкусный и нежный осьминог — в «Медных трубах». Я пробовала то же самое блюдо в петербургском баре, где нижегородский шеф ставил меню, но осьминог все равно другой! Видимо, местный шеф использует какой-то секретный ингредиент. 

Я люблю обедать в «Горячо». На ланч можно взять сочный стейк мясника всего за 390 рублей. 

Идеальное место для ужина — Dodici Grill. Обожаю их паштет в виде кролика!

Мое любимое нижегородское заведение для особого случая – ресторан «19». Здесь подают блюда по адаптированным рецептам XIX века.

Мой любимый бар — Franky. Он камерный, уютный. Всегда можно поболтать с барменами. Беру гимлет, во Franky он особенно прекрасен.

Родную бабушку я бы пригласила в «Хуторок Корчма» на Алексеевской. Так как она очень любит русскую и украинскую кухни. Интересный интерьер, адекватное соотношение цена-качество, нет лишнего пафоса.

Мой любимый нижегородский продукт — рыба, сом и стерлядь. 

Катаюсь на лыжах на Дубравной. Традиция детства.

Лучшие вечеринки организовывают ребята из «Станции метро Горьковской».

Из Нижнего Новгорода нужно привозить фотографии закатов. А потом показывать их всему миру.

НН.Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:

Нижегородская государственная академическая филармония имени Мстислава Ростроповича;

Министерство туризма и промыслов Нижегородской области;

«ОПТИКОМ» — производитель, поставщик комплексных решений на рынке упаковки, профессиональных моющих средств, канцелярских и хозяйственных товаров для бизнеса.

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