Гайд по Нижнему Новгороду от Дарьи Honey

Фуд-блогер honey peach начинает день с бранча у стен Кремля, а после отправляется решать рабочие дела (обязательно с рафом!). Обедает сочным стейком мясника, а ужинает паштетом или гимлетом (в частности, делится местом, где последний особенно хорош). Только «НН.Собака.ru» Дарья Honey рассказывает о самых важных подробностях своей гастрономической жизни, а еще о том, чем петербургский осьминог отличается от нижегородского.
Лучшее начало дня — бранч с подругами на веранде Red Wall в полдень.
Идеальный кофе — раф с урбечем в «Мануфактуре».
Самый вкусный и нежный осьминог — в «Медных трубах». Я пробовала то же самое блюдо в петербургском баре, где нижегородский шеф ставил меню, но осьминог все равно другой! Видимо, местный шеф использует какой-то секретный ингредиент.
Я люблю обедать в «Горячо». На ланч можно взять сочный стейк мясника всего за 390 рублей.
Идеальное место для ужина — Dodici Grill. Обожаю их паштет в виде кролика!
Мое любимое нижегородское заведение для особого случая – ресторан «19». Здесь подают блюда по адаптированным рецептам XIX века.
Мой любимый бар — Franky. Он камерный, уютный. Всегда можно поболтать с барменами. Беру гимлет, во Franky он особенно прекрасен.
Родную бабушку я бы пригласила в «Хуторок Корчма» на Алексеевской. Так как она очень любит русскую и украинскую кухни. Интересный интерьер, адекватное соотношение цена-качество, нет лишнего пафоса.
Мой любимый нижегородский продукт — рыба, сом и стерлядь.
Катаюсь на лыжах на Дубравной. Традиция детства.
Лучшие вечеринки организовывают ребята из «Станции метро Горьковской».
Из Нижнего Новгорода нужно привозить фотографии закатов. А потом показывать их всему миру.
НН.Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:
Нижегородская государственная академическая филармония имени Мстислава Ростроповича;
Министерство туризма и промыслов Нижегородской области;
«ОПТИКОМ» — производитель, поставщик комплексных решений на рынке упаковки, профессиональных моющих средств, канцелярских и хозяйственных товаров для бизнеса.
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