Гайд по Нижнему Новгороду от Дарьи Honey

Лучшее начало дня — бранч с подругами на веранде Red Wall в полдень.

Идеальный кофе — раф с урбечем в «Мануфактуре».

Самый вкусный и нежный осьминог — в «Медных трубах». Я пробовала то же самое блюдо в петербургском баре, где нижегородский шеф ставил меню, но осьминог все равно другой! Видимо, местный шеф использует какой-то секретный ингредиент.

Я люблю обедать в «Горячо». На ланч можно взять сочный стейк мясника всего за 390 рублей.

Идеальное место для ужина — Dodici Grill. Обожаю их паштет в виде кролика!

Мое любимое нижегородское заведение для особого случая – ресторан «19». Здесь подают блюда по адаптированным рецептам XIX века.

Мой любимый бар — Franky. Он камерный, уютный. Всегда можно поболтать с барменами. Беру гимлет, во Franky он особенно прекрасен.

Родную бабушку я бы пригласила в «Хуторок Корчма» на Алексеевской. Так как она очень любит русскую и украинскую кухни. Интересный интерьер, адекватное соотношение цена-качество, нет лишнего пафоса.

Мой любимый нижегородский продукт — рыба, сом и стерлядь.

Катаюсь на лыжах на Дубравной. Традиция детства.

Лучшие вечеринки организовывают ребята из «Станции метро Горьковской».

Из Нижнего Новгорода нужно привозить фотографии закатов. А потом показывать их всему миру.