Игорь Шиянов стал лучшим в ПФО по версии премии «Шеф-повар года»

Таким образом Нижний обогнал Казань, Пензу, Уфу и Самару. Также в шорт-лист лучших приволжских шефов попали еще несколько нижегородцев: Александр Николаенко из 19, Дмитрий Данилов из «Кусто» и Negroni и Глеб Левицкий из «Парка культуры».

Сам момент объявления победителя можно увидеть в тг-канале диджитал-главреда «НН.Собака.ru» и ресторанного критика Катерины Смирновой.