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Игорь Шиянов стал лучшим в ПФО по версии премии «Шеф-повар года»

Шеф-повар ресторана Red Wall привез кубок в виде фартука домой в Нижний Новгород по итогам премии, которая состоялась в Москве 25 ноября.

Игорь Шиянов

Игорь Шиянов

Таким образом Нижний обогнал Казань, Пензу, Уфу и Самару. Также в шорт-лист лучших приволжских шефов попали еще несколько нижегородцев: Александр Николаенко из 19, Дмитрий Данилов из «Кусто» и Negroni и Глеб Левицкий из «Парка культуры».

Сам момент объявления победителя можно увидеть в тг-канале диджитал-главреда «НН.Собака.ru» и ресторанного критика Катерины Смирновой.

Антон Ковальков

Антон Ковальков

Лучшим шефом страны тоже стал нижегородец Антон Ковальков, который уже несколько лет работает в Москве в Deep Fried Friends, Le Pegion, ANCHOVY'S CLUB. Команда НН.Собака.ru скоро выложит выпуск аудио-подкаста «Когда я ем» с ним.

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