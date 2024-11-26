Игорь Шиянов стал лучшим в ПФО по версии премии «Шеф-повар года»

Шеф-повар ресторана Red Wall привез кубок в виде фартука домой в Нижний Новгород по итогам премии, которая состоялась в Москве 25 ноября.
Игорь Шиянов
Таким образом Нижний обогнал Казань, Пензу, Уфу и Самару. Также в шорт-лист лучших приволжских шефов попали еще несколько нижегородцев: Александр Николаенко из 19, Дмитрий Данилов из «Кусто» и Negroni и Глеб Левицкий из «Парка культуры».
Сам момент объявления победителя можно увидеть в тг-канале диджитал-главреда «НН.Собака.ru» и ресторанного критика Катерины Смирновой.
Антон Ковальков
Лучшим шефом страны тоже стал нижегородец Антон Ковальков, который уже несколько лет работает в Москве в Deep Fried Friends, Le Pegion, ANCHOVY'S CLUB. Команда НН.Собака.ru скоро выложит выпуск аудио-подкаста «Когда я ем» с ним.
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