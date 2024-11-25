Пусть вас не обманывает это непроницаемо серьезное лицо – это всего лишь требование стилиста на время модной фотосессии. При личном общении Александр Ильин с ходу ослепляет улыбкой и тут же увлекает бешеной энергией. В его гастрономическом портфолио – демократичный «Самурай», мультикультурный Ribs, эстетский Vinedo и трендовый «19»: нижегородская предприимчивость помогает основателю компании ILYINGROUP безошибочно угадывать, какие рестораны нужны городу.
Идея кормить людей появилась у меня 15 лет назад. Тогда я поставил перед собой задачу, простую и сложную одновременно: придумать бизнес, который будет востребован всегда. А почему именно роллы? Просто в 2010-м это была самая популярная еда не только в нашем городе, но и во всей стране. Потом в меню появились и блюда европейской кухни. С самого начала «Самурай» был задуман как сетевой проект – яркий, громкий, запоминающийся, который со временем выйдет на федеральный уровень. Сейчас в сеть входят 14 заведений, причем не только в Нижнем Новгороде: «Самураи» есть в Саранске, Пензе, Выксе и Дзержинске. В перспективе еще два открытия – в Щербинках и в жилом комплексе «Цветы».
«Самурай» – мой основной проект, который стабильно живет и развивается. Причину успеха я вижу в том, что с самого начала удалось верно выбрать свою целевую аудиторию и угадать ее запрос. Городу были необходимы заведения европейского уровня по доступным ценам, где можно и перекусить в обеденный перерыв, и провести деловую встречу, и назначить романтическое свидание. Мы работаем над тем, чтобы каждое кафе сети сохраняло уровень обслуживания и достойный внешний вид: вовремя обновляем ремонт, меняем мебель, сохраняя при этом демократичный формат заведений.
Со временем у меня появилась амбиция создать большой проект, который соответствовал бы современным тенденциям ресторанного дела. Так в центре города появился Ribs со своей концертной программой и вечерним сервисом. На 1000 квадратных метрах представлены сразу три кухни – русская, паназиатская и средиземноморская, это дает возможность прилечь гостей с самыми разными вкусами. Мы взяли в команду талантливого шеф-повара Илью Травкина, который предложил интересное и вместе с тем понятное меню, без лишнего фьюжн. Илья любит Азию, особенно японское направление, много практиковал французскую кухню, но его главный специалитет – это мясо и ребра, поэтому он прекрасно вписался в формат заведения. В Ribs есть chef’s table – «стол шефа», где он проводит гастрономические ужины. Я вижу, что мы вновь попали в цель – гости ходят в Ribs с удовольствием. Не исключено, что со временем мы изменим направление проекта, опираясь на имеющийся у нас опыт и новые тренды.
Vinedo я создал для моего друга. Я всегда задавался вопросом, почему у гениального сомелье Кирилла Сулимы нет своего бара. И вот после нашей совместной поездки в Бордо мы решили работать вместе: и название, и сама концепция заведения принадлежат ему, мы просто помогли ему реализовать свои идеи. Можно сказать, что сейчас вокруг Vinedo сформировалась настоящая комьюнити профессионалов и любителей, в баре часто гастролируют звезды энобизнеса. И все это сообщество держится на энтузиазме Кирилла: я вижу, как он влюблен в свою профессию, с каким увлечением рассказывает о каждом напитке. Благодаря ему я и сам стал разбираться в тонкостях виноделия.
Источником вдохновения для ресторана «19» стала поваренная книга XIX века. Ее в архивах местной библиотеки обнаружил наш шеф Александр Николаенко. Он мечтал об этом проекте несколько лет, и когда рассказал мне его идею, я тут же в нее поверил. И так включился в процесс, что даже сам создал интерьер ресторана. В меню – старинные рецепты, воссозданные на основе локальных нижегородских продуктов. Мы ищем местных фермеров, вникаем в то, как создаются продукты, следим за их качеством. Всех в первую очередь привлекает открытая кухня с угольным грилем, но я бы добавил, что и вся наша команда открыта – без утайки расскажет, как, из чего, а главное, зачем мы готовим именно таким образом.
Нижегородское современное искусство стало частью моей жизни. Я слежу за тем, что делает Майя Ковальски у себя в «Терминале». Мне нравятся картины Рады Ийя – одновременно эзотеричные и по-викториански строгие, работы Александра Логинова – графичные, близкие по стилистике к стрит-арту. А мой любимый художник – Илья Спиченков (лауреат премии «ТОП-50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» 2024 года. – Прим. редакции), мне близок по духу дерзкий и очень колоритный стиль СПИЧа. Его картины можно увидеть в каждом моем проекте, у меня дома они висят тоже.
Мы с женой не бизнес-партнеры, мы семья и делаем одно дело. В нашей компании на мне – вся операционка, а маркетингом, продвижением и продажами занимается Даша (Дарья Ильина – лауреат премии «ТОП-50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» 2024 года. – Прим. редакции). Мы женаты больше 10 лет, знаем друг друга лучше всего на свете, понимаем с полуслова, у нас общие цели, видение того, как их достичь, и свою работу мы выполняем с любовью.
Если у меня есть возможность кому-то помочь, я стараюсь не оставаться в стороне. Наша благотворительная деятельность связана с современными реалиями жизни. Недавно мы поддержали детский спортивный проект «ЧЕбуриада». В Дзержинске сотрудничаем с благотворительным центром «Покров». И буквально на днях помогли Ольге Беловой, талантливой девочке с особенностями развития, издать ее первую книжку стихов.
Текст: Сергей Костенко
Фото: Артем Шагалкин
Ретушь: Жанна Галай
Арт-директор, стиль: Даша Колосова
Волосы: Павел Гребенников
Одежда и аксессуары предоставлены бутиком «Лакшери Стор»
НН.Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:
Нижегородская государственная академическая филармония имени Мстислава Ростроповича;
Министерство туризма и промыслов Нижегородской области;
«ОПТИКОМ» — производитель, поставщик комплексных решений на рынке упаковки, профессиональных моющих средств, канцелярских и хозяйственных товаров для бизнеса.
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