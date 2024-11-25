Александр Ильин

Идея кормить людей появилась у меня 15 лет назад. Тогда я поставил перед собой задачу, простую и сложную одновременно: придумать бизнес, который будет востребован всегда. А почему именно роллы? Просто в 2010-м это была самая популярная еда не только в нашем городе, но и во всей стране. Потом в меню появились и блюда европейской кухни. С самого начала «Самурай» был задуман как сетевой проект – яркий, громкий, запоминающийся, который со временем выйдет на федеральный уровень. Сейчас в сеть входят 14 заведений, причем не только в Нижнем Новгороде: «Самураи» есть в Саранске, Пензе, Выксе и Дзержинске. В перспективе еще два открытия – в Щербинках и в жилом комплексе «Цветы».

«Самурай» – мой основной проект, который стабильно живет и развивается. Причину успеха я вижу в том, что с самого начала удалось верно выбрать свою целевую аудиторию и угадать ее запрос. Городу были необходимы заведения европейского уровня по доступным ценам, где можно и перекусить в обеденный перерыв, и провести деловую встречу, и назначить романтическое свидание. Мы работаем над тем, чтобы каждое кафе сети сохраняло уровень обслуживания и достойный внешний вид: вовремя обновляем ремонт, меняем мебель, сохраняя при этом демократичный формат заведений.

Со временем у меня появилась амбиция создать большой проект, который соответствовал бы современным тенденциям ресторанного дела. Так в центре города появился Ribs со своей концертной программой и вечерним сервисом. На 1000 квадратных метрах представлены сразу три кухни – русская, паназиатская и средиземноморская, это дает возможность прилечь гостей с самыми разными вкусами. Мы взяли в команду талантливого шеф-повара Илью Травкина, который предложил интересное и вместе с тем понятное меню, без лишнего фьюжн. Илья любит Азию, особенно японское направление, много практиковал французскую кухню, но его главный специалитет – это мясо и ребра, поэтому он прекрасно вписался в формат заведения. В Ribs есть chef’s table – «стол шефа», где он проводит гастрономические ужины. Я вижу, что мы вновь попали в цель – гости ходят в Ribs с удовольствием. Не исключено, что со временем мы изменим направление проекта, опираясь на имеющийся у нас опыт и новые тренды.