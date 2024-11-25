Гайд по Нижнему Новгороду от Юлии Матвеевой

Выходные стараюсь проводить с семьей, выбираемся в центр города и заглядываем в Mayar, «9/18», «Темп» или «Английское посольство».

Я люблю гулять по городу с кофе или сидеть наедине со своими мыслями в уютной кофейне. Мои любимые места — Mola Mola, Skuratov, Salut coffee, «Черточка» (именно та, что на Костина). Понравилась кофейня The most coffee.

За самыми вкусными в городе сырниками отправляемся в «Счастливые люди». Здесь они нежные и воздушные, у меня такие не получаются! В меню есть несколько вариантов, но мои фавориты — с «Павловой» и из топленого творога с вишневым соусом.

Обедать люблю в «Цейлоне», сюда обязательно необходимо заглянуть летом в их секретный дворик. А из недорогих и атмосферных заведений порекомендую Noot и Chiho.

Идеальные места для ужина — «Метеор», Negroni или Brera.

Заведения для особого случая — Yale, 19, Dodici Seafood или Red wall. Это места с красивым интерьером, прекрасным сервисом и эффектными подачами.

Мой барный фаворит — камерный, секретный ÖÖ, о котором и не все местные знают. Здесь по четвергам играет джаз. Также классное новое место — Travnik с тайным садом, где выращивают травы и ягоды для напитков.