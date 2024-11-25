Гайд по Нижнему Новгороду от Юлии Матвеевой

Блогер, автор телеграм-канала «Нижний моими глазами» Юлия Матвеева рассказывает, в каком уголке города будет особенно хорошо интровертам, где провести время с семьей. А еще про локальные бренды, секретные дворики, тайные бары, самые нежные сырники и «свежие» театры.
Выходные стараюсь проводить с семьей, выбираемся в центр города и заглядываем в Mayar, «9/18», «Темп» или «Английское посольство».
Я люблю гулять по городу с кофе или сидеть наедине со своими мыслями в уютной кофейне. Мои любимые места — Mola Mola, Skuratov, Salut coffee, «Черточка» (именно та, что на Костина). Понравилась кофейня The most coffee.
За самыми вкусными в городе сырниками отправляемся в «Счастливые люди». Здесь они нежные и воздушные, у меня такие не получаются! В меню есть несколько вариантов, но мои фавориты — с «Павловой» и из топленого творога с вишневым соусом.
Обедать люблю в «Цейлоне», сюда обязательно необходимо заглянуть летом в их секретный дворик. А из недорогих и атмосферных заведений порекомендую Noot и Chiho.
Идеальные места для ужина — «Метеор», Negroni или Brera.
Заведения для особого случая — Yale, 19, Dodici Seafood или Red wall. Это места с красивым интерьером, прекрасным сервисом и эффектными подачами.
Мой барный фаворит — камерный, секретный ÖÖ, о котором и не все местные знают. Здесь по четвергам играет джаз. Также классное новое место — Travnik с тайным садом, где выращивают травы и ягоды для напитков.
Если бы я приехала в Нижний Новгород как турист, то остановилась бы в отеле «Весна». Он расположен в здании, сохранившемся со времен нижегородской Ярмарки.
С увеличением туристического потока в Нижнем Новгороде стало многолюдно. А я люблю более тихие и уединенные места.
Обожаю гулять в «Заповедных кварталах». Сохранившийся исторический уголок с деревянной застройкой. Люблю бродить в районе Студеного квартала. А вот любоваться закатом можно не только с набережной Федоровского, но и с Гребешка, например.
У меня есть пара вещей локальных брендов «Родина» и Tiu. Еще нравятся яркие образы Yallo.
Недавним открытием для меня стал Учебный театр. В нем играют студенты старших курсов нашего театрального училища. Молодые, энергичные ребята и постановки, которые берут за душу. А за неклассическими постановками и экспериментами идите в ЦТМ.
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