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Официанты, которые похитили наши сердца

Продолжаем знакомить вас с лучшими флортендерами Нижнего Новгорода! Проголосовать за самого-самого можно здесь, но сначала рекомендуем прочитать их откровения о себе и работе.

Александр Мартьянов, флортендер Red Wall

Я стал флортендером, когда искал подработку в студенческие годы, и закрутило.

Самое любимое в работе — получение новых знаний, эмоций, опыта, постоянное общение с разными и очень интересными людьми.

Самое нелюбимое в работе — долгие рабочие дни.

Лучше всего у меня получается дарить гостям памятные эмоции и рассказывать о любимом городе.

Люблю работать со «сложными» гостями, нравится подбирать к ним «ключик». Как правило, в дальнейшем они выбирают наш ресторан.

Гости больше всего любят искренний сервис и «живого», душевного официанта, который может не только помочь с заказом, но и рассказать о городе и концепции ресторана что-то интересное и необычное.

Самое нижегородское блюдо — наше фермерское фуа-гра.

Я люблю в Нижнем Новгороде «Печь», «Безухов».

Я мечтаю о своем маленьком семейном ресторане, где я буду не только владельцем, но и флортендером.

Я никогда не смогу нагрубить гостю.

Самый топовый профессионал всех времен и народов — я! Пусть это звучит несколько нескромно, но ежедневно каждый официант проделывает огромный труд, поэтому я считаю, что все мы настоящие профессионалы!

Андрей Скибин, флортендер «Кафе 38»

Я стал флортендером в 17 лет, такую работу было удобно совмещать с учебой. А потом затянуло, и в итоге поработал на всех должностях ресторанной сферы. Но именно сейчас мне нравится дарить людям хорошее настроение и улыбки.

Самое любимое в работе — общаться с гостями и находиться на работе, поскольку наш коллектив — одна большая семья.

Самое нелюбимое в работе — быть неуслышанным и непонятым.

Лучше всего у меня получается общаться с людьми и дарить им радость.

Гости больше всего любят, когда их принимают как дома.

Гости моей мечты — те, кто раз за разом возвращается к нам в ресторан и рад меня видеть.

Самое нижегородское блюдо — филе мраморного сома в «Кафе 38».

Я люблю в Нижнем Новгороде открывать новые места и посещать уже проверенные.

Я мечтаю о еще большем самосовершенствовании.

Я никогда не знаю предела своих возможностей.

Самый топовый профессионал всех времен и народов — шеф Сабина Мельничук. С ней интересно работать и познавать все новое.

Татьяна Карасева, флортендер «Безухов»

Я стала флортендером, потому что мне нравится общаться с людьми, выявлять их потребности. 

Самое любимое в работе — стабильность компании, соответствие должности фактическим задачам, общение с гостями. 

Самое нелюбимое в работе — тяжелый физический труд, также проблемы, которые возникают из-за недопонимания с гостем. 

Гости больше всего любят внимание и заботу. Самое главное — предоставить им такой сервис, чтобы они чувствовали себя как дома. 

Все гости разные — это мне нравится больше всего, но ко всем отношусь одинаково.

Я мечтаю о том, чтобы о «Безухове» узнали все. Он этого заслуживает.

Я никогда не уволюсь из «Безухова».

Лучше всего у меня получается хорошо взаимодействовать с гостями, для этого я и стала флортендером. Могу сразу выявить потребность гостя. 

Самое нижегородское блюдо и самый нижегородский продукт — Калья и судак.

Я люблю в Нижнем Новгороде заведения «Еды и Культуры».

Самый топовый профессионал всех времен и народов — Александр Васильевич Голышев, Евгений Геннадьевич Чумачев.

Иван Драгунов, флортендер Dodici Grill

Я стал флортендером, потому что люблю есть и общаться с людьми, приятный бонус к этому — возможность заработать.

Самое любимое в работе — находить общий язык с любым гостем.

Самое нелюбимое в работе — много ходить.

Лучше всего у меня получается находить подход к любому человеку.

Гость моей мечты — тот, кто всем доволен.

Гости больше всего любят есть и пить.

Самый нижегородский продукт — волжская рыба.

Для меня главное, чтобы было вкусно. Таких мест в нашем городе сполна!

Я мечтаю закрыть ипотеку. 

Я никогда не завидую людям, а мотивируюсь чужим успехом.

Самый топовый профессионал всех времен и народов — моя мама!

Никита Лаптев, флортендер Vinedo

Я стал официантом, потому что в этой профессии можно хорошо зарабатывать.

Самое любимое в работе, когда гости запоминают мое имя или здороваются рукопожатием.

Самое нелюбимое, когда сразу начинают обращаться на «ты».

Лучше всего у меня получается импровизировать и придумывать что-то необычное.

Я еще не добился того, что хочу. Но у меня есть масштабные цели, а это уже достижение.

Я отдыхаю пять-шесть дней в месяц в среднем.

Гость моей мечты — Конор Макгрегор. Он смешной и, мне кажется, выпьет все, что есть у нас в баре.

Гости больше всего любят уважение и внимание.

Самое нижегородское блюдо — Городецкий пряник.

В Нижнем Новгороде я люблю ходить в «19» и «Кусто».

Я никогда не пойду на рутинную работу.

Мой любимый человек — Алекс Фергюсон. Мне нравятся люди, которые становятся успешными в любимом деле.

Самый топовый профессионал в ресторанном деле всех времен и народов — сомелье Кирилл Сулима.

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ЛУЧШЕГО ФЛОРТЕНДЕРА ЗДЕСЬ.

НН.Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:

Нижегородская государственная академическая филармония имени Мстислава Ростроповича;

Министерство туризма и промыслов Нижегородской области;

«ОПТИКОМ» — производитель, поставщик комплексных решений на рынке упаковки, профессиональных моющих средств, канцелярских и хозяйственных товаров для бизнеса.

 

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