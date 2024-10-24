Официанты, которые похитили наши сердца

Продолжаем знакомить вас с лучшими флортендерами Нижнего Новгорода! Проголосовать за самого-самого можно здесь, но сначала рекомендуем прочитать их откровения о себе и работе.
Александр Мартьянов, флортендер Red Wall
Я стал флортендером, когда искал подработку в студенческие годы, и закрутило.
Самое любимое в работе — получение новых знаний, эмоций, опыта, постоянное общение с разными и очень интересными людьми.
Самое нелюбимое в работе — долгие рабочие дни.
Лучше всего у меня получается дарить гостям памятные эмоции и рассказывать о любимом городе.
Люблю работать со «сложными» гостями, нравится подбирать к ним «ключик». Как правило, в дальнейшем они выбирают наш ресторан.
Гости больше всего любят искренний сервис и «живого», душевного официанта, который может не только помочь с заказом, но и рассказать о городе и концепции ресторана что-то интересное и необычное.
Самое нижегородское блюдо — наше фермерское фуа-гра.
Я люблю в Нижнем Новгороде «Печь», «Безухов».
Я мечтаю о своем маленьком семейном ресторане, где я буду не только владельцем, но и флортендером.
Я никогда не смогу нагрубить гостю.
Самый топовый профессионал всех времен и народов — я! Пусть это звучит несколько нескромно, но ежедневно каждый официант проделывает огромный труд, поэтому я считаю, что все мы настоящие профессионалы!
Андрей Скибин, флортендер «Кафе 38»
Я стал флортендером в 17 лет, такую работу было удобно совмещать с учебой. А потом затянуло, и в итоге поработал на всех должностях ресторанной сферы. Но именно сейчас мне нравится дарить людям хорошее настроение и улыбки.
Самое любимое в работе — общаться с гостями и находиться на работе, поскольку наш коллектив — одна большая семья.
Самое нелюбимое в работе — быть неуслышанным и непонятым.
Лучше всего у меня получается общаться с людьми и дарить им радость.
Гости больше всего любят, когда их принимают как дома.
Гости моей мечты — те, кто раз за разом возвращается к нам в ресторан и рад меня видеть.
Самое нижегородское блюдо — филе мраморного сома в «Кафе 38».
Я люблю в Нижнем Новгороде открывать новые места и посещать уже проверенные.
Я мечтаю о еще большем самосовершенствовании.
Я никогда не знаю предела своих возможностей.
Самый топовый профессионал всех времен и народов — шеф Сабина Мельничук. С ней интересно работать и познавать все новое.
Татьяна Карасева, флортендер «Безухов»
Я стала флортендером, потому что мне нравится общаться с людьми, выявлять их потребности.
Самое любимое в работе — стабильность компании, соответствие должности фактическим задачам, общение с гостями.
Самое нелюбимое в работе — тяжелый физический труд, также проблемы, которые возникают из-за недопонимания с гостем.
Гости больше всего любят внимание и заботу. Самое главное — предоставить им такой сервис, чтобы они чувствовали себя как дома.
Все гости разные — это мне нравится больше всего, но ко всем отношусь одинаково.
Я мечтаю о том, чтобы о «Безухове» узнали все. Он этого заслуживает.
Я никогда не уволюсь из «Безухова».
Лучше всего у меня получается хорошо взаимодействовать с гостями, для этого я и стала флортендером. Могу сразу выявить потребность гостя.
Самое нижегородское блюдо и самый нижегородский продукт — Калья и судак.
Я люблю в Нижнем Новгороде заведения «Еды и Культуры».
Самый топовый профессионал всех времен и народов — Александр Васильевич Голышев, Евгений Геннадьевич Чумачев.
Иван Драгунов, флортендер Dodici Grill
Я стал флортендером, потому что люблю есть и общаться с людьми, приятный бонус к этому — возможность заработать.
Самое любимое в работе — находить общий язык с любым гостем.
Самое нелюбимое в работе — много ходить.
Лучше всего у меня получается находить подход к любому человеку.
Гость моей мечты — тот, кто всем доволен.
Гости больше всего любят есть и пить.
Самый нижегородский продукт — волжская рыба.
Для меня главное, чтобы было вкусно. Таких мест в нашем городе сполна!
Я мечтаю закрыть ипотеку.
Я никогда не завидую людям, а мотивируюсь чужим успехом.
Самый топовый профессионал всех времен и народов — моя мама!
Никита Лаптев, флортендер Vinedo
Я стал официантом, потому что в этой профессии можно хорошо зарабатывать.
Самое любимое в работе, когда гости запоминают мое имя или здороваются рукопожатием.
Самое нелюбимое, когда сразу начинают обращаться на «ты».
Лучше всего у меня получается импровизировать и придумывать что-то необычное.
Я еще не добился того, что хочу. Но у меня есть масштабные цели, а это уже достижение.
Я отдыхаю пять-шесть дней в месяц в среднем.
Гость моей мечты — Конор Макгрегор. Он смешной и, мне кажется, выпьет все, что есть у нас в баре.
Гости больше всего любят уважение и внимание.
Самое нижегородское блюдо — Городецкий пряник.
В Нижнем Новгороде я люблю ходить в «19» и «Кусто».
Я никогда не пойду на рутинную работу.
Мой любимый человек — Алекс Фергюсон. Мне нравятся люди, которые становятся успешными в любимом деле.
Самый топовый профессионал в ресторанном деле всех времен и народов — сомелье Кирилл Сулима.
ГОЛОСУЙТЕ ЗА ЛУЧШЕГО ФЛОРТЕНДЕРА ЗДЕСЬ.
НН.Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:
Нижегородская государственная академическая филармония имени Мстислава Ростроповича;
Министерство туризма и промыслов Нижегородской области;
«ОПТИКОМ» — производитель, поставщик комплексных решений на рынке упаковки, профессиональных моющих средств, канцелярских и хозяйственных товаров для бизнеса.
Комментарии (0)