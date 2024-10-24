Официанты, которые похитили наши сердца

Александр Мартьянов, флортендер Red Wall

Я стал флортендером, когда искал подработку в студенческие годы, и закрутило.

Самое любимое в работе — получение новых знаний, эмоций, опыта, постоянное общение с разными и очень интересными людьми.

Самое нелюбимое в работе — долгие рабочие дни.

Лучше всего у меня получается дарить гостям памятные эмоции и рассказывать о любимом городе.

Люблю работать со «сложными» гостями, нравится подбирать к ним «ключик». Как правило, в дальнейшем они выбирают наш ресторан.

Гости больше всего любят искренний сервис и «живого», душевного официанта, который может не только помочь с заказом, но и рассказать о городе и концепции ресторана что-то интересное и необычное.

Самое нижегородское блюдо — наше фермерское фуа-гра.

Я люблю в Нижнем Новгороде «Печь», «Безухов».

Я мечтаю о своем маленьком семейном ресторане, где я буду не только владельцем, но и флортендером.

Я никогда не смогу нагрубить гостю.

Самый топовый профессионал всех времен и народов — я! Пусть это звучит несколько нескромно, но ежедневно каждый официант проделывает огромный труд, поэтому я считаю, что все мы настоящие профессионалы!