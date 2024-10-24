Гайд по Нижнему Новгороду от Анжелы Кулагиной

Лучшее начало дня в Нижнем Новгороде

В 09:00 с подругами на веранде «Министерства завтраков».

Идеальный кофе в Нижнем Новгороде

Карамельный айс-латте в Salut!

Самые вкусные лепешки в...

«Цейлоне». Идеально их есть в саду. И штуки три за раз!

Я люблю обедать в Нижнем Новгороде

Быстро! Спустилась из офиса в «Юлу», заказала большой веган-боул с двойной порцией креветок и забрала с собой.

Идеальное место для ужина

MEAT — всегда есть места и мясо.

Мои любимые нижегородские заведения для особого случая

Yale или Dodici — всегда нужное настроение.

Мой любимый бар

«Медные трубы». Пробуйте все!

Родную бабушку я бы пригласила в...

«19», чтобы ей было вкусно.