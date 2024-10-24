Гайд по Нижнему Новгороду от Анжелы Кулагиной

Карамельный айс-латте, веган-боул с креветками, лепешки (сразу три!), локальный джин — руководитель Geometria.ru в Нижнем Новгороде и партнер агентства интерактивных развлечений G3 Анжела Кулагина рассказывает про свой рацион. И, конечно, городские локации, в которых его составляющие (и не только!) можно найти. Записываем!
Лучшее начало дня в Нижнем Новгороде
В 09:00 с подругами на веранде «Министерства завтраков».
Идеальный кофе в Нижнем Новгороде
Карамельный айс-латте в Salut!
Самые вкусные лепешки в...
«Цейлоне». Идеально их есть в саду. И штуки три за раз!
Я люблю обедать в Нижнем Новгороде
Быстро! Спустилась из офиса в «Юлу», заказала большой веган-боул с двойной порцией креветок и забрала с собой.
Идеальное место для ужина
MEAT — всегда есть места и мясо.
Мои любимые нижегородские заведения для особого случая
Yale или Dodici — всегда нужное настроение.
Мой любимый бар
«Медные трубы». Пробуйте все!
Родную бабушку я бы пригласила в...
«19», чтобы ей было вкусно.
Мой любимый нижегородский продукт
Джин бара «Медные трубы».
Если бы я приехала в Нижний Новгород как турист, то остановилась в...
Mercure.
Мне бы хотелось жить в...
историческом центре города.
Мой любимый уголок в Нижнем Новгороде
Заповедные кварталы.
Я предпочитаю заниматься спортом в...
Wake 52 в Сормовском парке.
Моя любимая нижегородская марка
Select Studio.
Самые крутые спектакли в...
ЦТМ.
Самые классные выставки в...
Арсенале.
Лучшие вечеринки в...
необычных местах.
Из Нижнего Новгорода нужно привозить
Джин Grey Shine и впечатления.
Нижний Новгород станет еще лучше...
в новом году!
Напомним, Анжела Кулагина — амбассадор премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024. Она и другие амбассадоры выберут и наградят победителей в двух номинациях «Лучший ресторан по мнению медиа-сообщества» и «Лучший бар по мнению медиа-сообщества».
Принять участие в онлайн-голосовании премии можно тут.
НН.Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:
Нижегородская государственная академическая филармония имени Мстислава Ростроповича;
Министерство туризма и промыслов Нижегородской области;
«ОПТИКОМ» — производитель, поставщик комплексных решений на рынке упаковки, профессиональных моющих средств, канцелярских и хозяйственных товаров для бизнеса.
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