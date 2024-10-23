Сергей Виноградов: «В Нижнем меня задушили сервисом»

Как получилось, что в Mitrich‘e на момент открытия было сразу два шефа – ты и Дмитрий Дмитриенко? И правда ли, что тебя уволили?

Смешно! Меня позвали туда после Антона Ковалькова, когда я работал в The Kitchen. Два с половиной года строились, потом Михаил Маркевич (генеральный директор группы ресторанов «Еда и культура project». – Прим. ред.) предложил пригласить в проект Диму. Ресторан мы открывали вместе. А ушел я сам в 2017 году. Мечтал переехать в Барселону и переехал.

Как два шефа могут рулить одной кухней и не конфликтовать?

На самом деле нам было классно, никаких конфликтов не было. И мы не одни такие, в испанском Disfrutar вообще три шефа. Мы с Димой ничем не мерились, наоборот, генерировали в два раза больше идей. Мериться – какая-то провинциальная тема. Все должно быть иначе, нужно общаться, развиваться.