Гайд по Нижнему Новгороду от Светланы Головановой

Ресторанный обозреватель и автор телеграм-канала «Жрица еды» Светлана Голованова делится составом беспроигрышного комбо на завтрак, рассказывает, куда идти, если хочется Италии, и где пить джин с календулой и березовыми побегами.
Лучшее начало дня в Нижнем Новгороде
В кофейне «Темп» с конструктором завтраков собственного авторства. Мое беспроигрышное комбо: яйца в мешочек, бородинский хлеб, лосось, авокадо-хумус и перцы на гриле. Из готовых блюд берите картофельные оладьи с глазуньей или зеленую гречку а-ля карбонара.
Второе любимое место для завтрака — бистро «9/18» с их легендарным бенедектом на картофельной булочке с беконом, сэндвичем в стиле макмаффин и сырником из рикотты с карамельной страчателлой и мороженым.
Идеальный кофе в Нижнем Новгороде
В «Верхушке», «Черточке», «Темпе», Mola Mola, «9/18», Skuratov. Последнее – моя особенная любовь за их всегда безупречный сервис.
Самые вкусные сырники
В «Счастливых людях». Мои фавориты — с «Павловой», соусом манго-маракуйя и йогуртовым мороженым и из топленого молока с мороженым и вишней.
Лучшие бизнес-ланчи
В «Цейлоне», «Самоваре да утках», «Салюте», «Ребрах Крафте», «Чихо», «Красе», TT bistro, Pasters, «Горячо». И еще совершенно прекрасные гастрономические обеды предлагают в «Кусто». Последнее время чаще всего обедаю именно там.
Идеальное место для ужина
«Краса», Yale, «Самовар да утки», «19», если предпочитаете русскую кухню, и Brera, если хочется Италии. Для меня, помимо классных блюд, очень важна эстетика пространства. Во всех этих ресторанах мне красиво. И вкусно, конечно.
Любимый бар
Travnik. Это уникальный ботанический бар, каких еще не было в нашем городе. Он открылся совсем недавно прямо над рестораном Yale (на третьем этаже старинного особняка). Там есть собственная лаборатория для производства напитков и чудесный сад, где выращивают зелень и ягоды для заготовок. Коктейльная карта делится на тематические блоки «Лес», «Луг» и «Сад». Их наполнение будет меняться каждый сезон. Этой осенью успейте попробовать хайбол на джине с календулой и березовыми побегами с добавлением кордиала со снытью и жимолостью из категории «Лес».
Мой любимый нижегородский продукт
Сом. Многие скептически относятся к этой рыбе, но в копченом виде она безапелляционно хороша.
Мне бы хотелось жить в Нижнем Новгороде
Максимально довольна местом, где мы живем — напротив ТЦ «Океанис» с классным аквапарком и большим банным комплексом и любимый парк «Швейцария», где настоящее раздолье для детей. Иногда, гуляя там с ребенком мимо светомузыкального фонтана или по аллее с разноцветными фонариками, будто парящими в воздухе, ловлю себя на мысли, что это все похоже на какой-то волшебный мир, и как же круто, что у сына есть возможность каждый день погружаться в такую сказку!
Мой любимый уголок в Нижнем Новгороде
Помимо парка «Швейцария» люблю район рядом с Пакгаузами. Тут вам и красивейшие конструкции, которые приобрели стильный современный облик, и Стрелка, и шикарные виды на город, и монументальный собор Александра Невского. Столько всего разного, контрастного и прекрасного вокруг! А еще здесь есть необычная кофейня «ТП-РП № 2820», расположенная в здании бывшей трансформаторной подстанции и созданная при поддержке нижегородской епархии. На ее стенах изображены этапы создания иконы, а несколько мини-локаций на одного напоминают аскетичные кельи.
Мои любимые нижегородские марки
Select studio, Mashkara, Tiu, Numero Nuovo.
Из Нижнего Новгорода нужно привозить
Фотографии самых красивых закатов, курцевские сыры, местные пиво, сидр и джин, мерч с Пакгаузами и кофейные дрипы с портретами известных нижегородцев.
Напомним, Светлана Голованова — амбассадор премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024. Она и другие амбассадоры выберут и наградят победителей в двух номинациях «Лучший ресторан по мнению медиа-сообщества» и «Лучший бар по мнению медиа-сообщества».
Принять участие в онлайн-голосовании премии можно тут.
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