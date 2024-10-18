Гайд по Нижнему Новгороду от Светланы Головановой

Лучшее начало дня в Нижнем Новгороде

В кофейне «Темп» с конструктором завтраков собственного авторства. Мое беспроигрышное комбо: яйца в мешочек, бородинский хлеб, лосось, авокадо-хумус и перцы на гриле. Из готовых блюд берите картофельные оладьи с глазуньей или зеленую гречку а-ля карбонара.

Второе любимое место для завтрака — бистро «9/18» с их легендарным бенедектом на картофельной булочке с беконом, сэндвичем в стиле макмаффин и сырником из рикотты с карамельной страчателлой и мороженым.

Идеальный кофе в Нижнем Новгороде

В «Верхушке», «Черточке», «Темпе», Mola Mola, «9/18», Skuratov. Последнее – моя особенная любовь за их всегда безупречный сервис.

Самые вкусные сырники

В «Счастливых людях». Мои фавориты — с «Павловой», соусом манго-маракуйя и йогуртовым мороженым и из топленого молока с мороженым и вишней.

Лучшие бизнес-ланчи

В «Цейлоне», «Самоваре да утках», «Салюте», «Ребрах Крафте», «Чихо», «Красе», TT bistro, Pasters, «Горячо». И еще совершенно прекрасные гастрономические обеды предлагают в «Кусто». Последнее время чаще всего обедаю именно там.

Идеальное место для ужина

«Краса», Yale, «Самовар да утки», «19», если предпочитаете русскую кухню, и Brera, если хочется Италии. Для меня, помимо классных блюд, очень важна эстетика пространства. Во всех этих ресторанах мне красиво. И вкусно, конечно.

Любимый бар

Travnik. Это уникальный ботанический бар, каких еще не было в нашем городе. Он открылся совсем недавно прямо над рестораном Yale (на третьем этаже старинного особняка). Там есть собственная лаборатория для производства напитков и чудесный сад, где выращивают зелень и ягоды для заготовок. Коктейльная карта делится на тематические блоки «Лес», «Луг» и «Сад». Их наполнение будет меняться каждый сезон. Этой осенью успейте попробовать хайбол на джине с календулой и березовыми побегами с добавлением кордиала со снытью и жимолостью из категории «Лес».