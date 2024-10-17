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Гайд по Нижнему Новгороду от Александра Галкина

Магистр психологии, шут и вдохновитель Александр Галкин рассказывает про живых художников и любимые локальные продукты (они тоже живые). А еще, где завтракать, обедать и ужинать в Нижнем Новгороде. И, наконец, поднимает важный финансовый вопрос.

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Лучшее начало дня в Нижнем Новгороде
В 11:00 с подругой, которая приехала издалека, в «9/18», «Темпе» или «Мазл Тове».

Идеальный кофе в Нижнем Новгороде
«Боц» в «Мазл Тове». В компании друзей и/или гостей города.

Самые вкусные
Карри — в «Цейлоне», кампанелли с ветчиной и просекко — в Pasters, фондю — в Luti, пиво — в «Хмеле»; маффин — в «9/18».

Я люблю обедать в...
«9/18», «Сыроварне», «Монике». В последнее время часто обедаю в Luti.

Идеальное место для ужина
Secret garden в «Цейлоне».

Мой любимый бар в Нижнем Новгороде
Franky.

Мой любимый Нижегородский продукт
Катя Смирнова (ресторанный критик и диджитал-главред «НН.Собака.ru». — Прим. Редакции.)

Если бы я приехал в Нижний Новгород как турист, то остановился бы в...
Sheraton.

Мне бы хотелось жить в Нижнем Новгороде
Где и жил — на Федоровского. Или рядом.

Мой любимый уголок в Нижнем Новгороде
Кабинет в аренду на Почаине.

Я предпочитаю заниматься спортом
В Gold's Fitness в Hampton by Hilton.

Мои любимые нижегородские марки
Called a garment, «Беги, Герой!».

Самые крутые спектакли в Нижнем Новгороде
В ЦТМ.

Самые классные выставки в Нижнем Новгороде
В Арсенале.

Мои любимые нижегородские художники
Хорев, Мороков, Филатов, Лисица, потому что думающие, живые и ищущие.

Из Нижнего Новгорода нужно привозить
Себя счастливым.

Нижний Новгород станет еще лучше, когда...
крутым людям будут платить достойные деньги.

Напомним, Александр Галкин — амбассадор премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024. Он и другие амбассадоры выберут и наградят победителей в двух номинациях «Лучший ресторан по мнению медиа-сообщества» и «Лучший бар по мнению медиа-сообщества».

Принять участие в онлайн-голосовании премии можно тут.

 

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