Гайд по Нижнему Новгороду от Александра Галкина

Магистр психологии, шут и вдохновитель Александр Галкин рассказывает про живых художников и любимые локальные продукты (они тоже живые). А еще, где завтракать, обедать и ужинать в Нижнем Новгороде. И, наконец, поднимает важный финансовый вопрос.
#чгенн #чтогдеестьвнн
Лучшее начало дня в Нижнем Новгороде
В 11:00 с подругой, которая приехала издалека, в «9/18», «Темпе» или «Мазл Тове».
Идеальный кофе в Нижнем Новгороде
«Боц» в «Мазл Тове». В компании друзей и/или гостей города.
Самые вкусные
Карри — в «Цейлоне», кампанелли с ветчиной и просекко — в Pasters, фондю — в Luti, пиво — в «Хмеле»; маффин — в «9/18».
Я люблю обедать в...
«9/18», «Сыроварне», «Монике». В последнее время часто обедаю в Luti.
Идеальное место для ужина
Secret garden в «Цейлоне».
Мой любимый бар в Нижнем Новгороде
Franky.
Мой любимый Нижегородский продукт
Катя Смирнова (ресторанный критик и диджитал-главред «НН.Собака.ru». — Прим. Редакции.)
Если бы я приехал в Нижний Новгород как турист, то остановился бы в...
Sheraton.
Мне бы хотелось жить в Нижнем Новгороде
Где и жил — на Федоровского. Или рядом.
Мой любимый уголок в Нижнем Новгороде
Кабинет в аренду на Почаине.
Я предпочитаю заниматься спортом
В Gold's Fitness в Hampton by Hilton.
Мои любимые нижегородские марки
Called a garment, «Беги, Герой!».
Самые крутые спектакли в Нижнем Новгороде
В ЦТМ.
Самые классные выставки в Нижнем Новгороде
В Арсенале.
Мои любимые нижегородские художники
Хорев, Мороков, Филатов, Лисица, потому что думающие, живые и ищущие.
Из Нижнего Новгорода нужно привозить
Себя счастливым.
Нижний Новгород станет еще лучше, когда...
крутым людям будут платить достойные деньги.
Напомним, Александр Галкин — амбассадор премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024. Он и другие амбассадоры выберут и наградят победителей в двух номинациях «Лучший ресторан по мнению медиа-сообщества» и «Лучший бар по мнению медиа-сообщества».
Принять участие в онлайн-голосовании премии можно тут.
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