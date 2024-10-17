Гайд по Нижнему Новгороду от Александра Галкина

Лучшее начало дня в Нижнем Новгороде

В 11:00 с подругой, которая приехала издалека, в «9/18», «Темпе» или «Мазл Тове».

Идеальный кофе в Нижнем Новгороде

«Боц» в «Мазл Тове». В компании друзей и/или гостей города.

Самые вкусные

Карри — в «Цейлоне», кампанелли с ветчиной и просекко — в Pasters, фондю — в Luti, пиво — в «Хмеле»; маффин — в «9/18».

Я люблю обедать в...

«9/18», «Сыроварне», «Монике». В последнее время часто обедаю в Luti.

Идеальное место для ужина

Secret garden в «Цейлоне».

Мой любимый бар в Нижнем Новгороде

Franky.

Мой любимый Нижегородский продукт

Катя Смирнова (ресторанный критик и диджитал-главред «НН.Собака.ru». — Прим. Редакции.)