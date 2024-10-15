Гайд по Нижнему Новгороду от Елизаветы Воструевой

Лучшее начало дня в Нижнем Новгороде

В 11 утра с подругой на тренировке по большому теннису.

Идеальный кофе в Нижнем Новгороде

Айс-латте в Skuratov на Верхне-Волжской набережной в компании фрилансеров.

Самые вкусные

Равиоли с креветками — в Pasters, батат с разными соусами и авторские чаи — в Brera, татаки — в «9/18», сырники — в «Министерстве завтраков».

Я люблю обедать в...

...«Юле» с подругами-блогерами после съемок. Здесь все позиции бизнес-ланча всегда идеальны!

Идеальное место для ужина в Нижнем Новгороде

Yale.

Мое любимое Нижегородское заведение для особого случая

TT.bistro. Камерная, нарядная атмосфера и французская кухня! Праздновала там свой день рождения и выпускной — особо приятные чувства!

Мой любимый бар в Нижнем Новгороде

«Селедка и кофе». Здесь нужно пробовать пенное!