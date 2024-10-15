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Гайд по Нижнему Новгороду от Елизаветы Воструевой

Идеальное утро — которое начинается в 11 на теннисном корте, идеальный кофе — айс-латте с фрилансерами... да тут даже про идеальный батат есть! Инфлюенсер и фотограф, амбассадор премии Елизавета Воструева делится расписанием своего образцового дня в Нижнем. Дополняем списки своих мастхэвов и маст-визитов. 

#чгенн #чтогдеестьвнн

Лучшее начало дня в Нижнем Новгороде
В 11 утра с подругой на тренировке по большому теннису.

Идеальный кофе в Нижнем Новгороде
Айс-латте в Skuratov на Верхне-Волжской набережной в компании фрилансеров.

Самые вкусные
Равиоли с креветками — в Pasters, батат с разными соусами и авторские чаи — в Brera, татаки — в «9/18», сырники — в «Министерстве завтраков».

Я люблю обедать в...
...«Юле» с подругами-блогерами после съемок. Здесь все позиции бизнес-ланча всегда идеальны!

Идеальное место для ужина в Нижнем Новгороде
Yale.

Мое любимое Нижегородское заведение для особого случая
TT.bistro. Камерная, нарядная атмосфера и французская кухня! Праздновала там свой день рождения и выпускной — особо приятные чувства!

Мой любимый бар в Нижнем Новгороде
«Селедка и кофе». Здесь нужно пробовать пенное!

Родную бабушку я пригласила бы в...
«9/18».

Если бы я приехала в Нижний Новгород как турист, то остановилась бы в...
Sheraton.

Мне бы хотелось жить в...
...самом центре городе — в ЖК «Плотничный» на Добролюбова.  

Мой любимый уголок в Нижнем Новгороде
Их очень много! Сейчас люблю благоустроенную территорию у «ТЕМП воздух».

Я предпочитаю заниматься спортом
Силовые тренировки — «Океанис», большой теннис — открытый корт на Минина.

Мои любимые нижегородские марки
cape&coat, Select.Studio, katique и «Рассвет».

Самые крутые спектакли в Нижнем Новгороде
Все, в которых играет актер Александр Калугин.

Самые классные выставки в Нижнем Новгороде
В музее НГХМ на Верхне-Волжской набережной (картина «Воззвание Минина» и все зарубежное искусство).

Лучшие вечеринки в...
...«Селедке и кофе». И те, которые устраивают локальные бренды. Например, студия красоты «22».

Мой любимый нижегородский актер
Александр Калугин. Учусь у него театральному мастерству и в живую вижу его профессиональную силу и то, как он владеет искусством перевоплощения.

Мой любимый нижегородский блогер

Дарья Леушина. Обожаю ее стиль, подачу. Меня поражает и восхищает то, как она работает над медийностью.

Из Нижнего Новгорода нужно привозить
Потрясающие картины с нижегородскими закатами. Правда, пока только в виде открыток из «Молодости», но, думаю, это нужно менять!

Нижний станет еще лучше, если...
...в нем будет жить еще больше творческих и медийных людей, которые будут хотя бы иногда рассказывать про город. А еще, если в нем появятся новые, аутентичные стильные пространства для работы креаторов, блогеров, фотографов.

Напомним, амбассадоры премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024 выберут и наградят победителей в двух номинациях «Лучший ресторан по мнению медиа-сообщества» и «Лучший бар по мнению медиа-сообщества».

Принять участие в онлайн-голосовании премии можно тут.

 

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