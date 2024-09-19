Арина Читалова: уроки бокала

Для нашего фотопроекта ролевой моделью Арины Читаловой стала легендарная Вивьен Вествуд. Стиль родоначальницы фэшн-панка выбран намеренно: все пять лет работы сомелье Арина только и делала, что нарушала правила. Внесла гендерное разнообразие в суровое мужское энобратство Нижнего Новгорода – это раз. Начинала как автор блога, в котором давала нестандартные советы гурманам, – это два. И, наконец, три – одной из первых распознала очевидный тренд на «натуралку»: посетители нижегородских ресторанов не сразу распробовали вкус диковатых напитков с биодинамических виноградников. Со временем профессиональный диапазон Читаловой стал шире: она приобрела дегустационный опыт и прошла интенсивные курсы в российских школах «Энотрия» и «Миллезим». И вот результат: Арина дважды становилась лауреатом премии «Что где есть в Нижнем Новгороде».
Фрак NechegoNadet, корсет Brumetage, аксессуары — собственность стилиста
Эносопровождение ситуативно, зависит и от компании, и от времени суток, и даже от погоды. Жара рифмуется с максимально легкими сортами, с нейтральным вкусом, и обязательно охлажденными. Если пасмурно, в «гардеробе» появляется плотное красное. Осенью – оранжи, они из белых сортов винограда, но сделаны по технологии красных: виноградный сок настаивают на мезге – кожице, косточках, это дает аромат сухофруктов, табачные нотки. И еще один осенний аксессуар – бокал с каберне фран из Долины Луары или итальянской Фриули.
Олимпийка Pink Locker Room, юбка IRNBY, обувь Винтажчная, корсет — собственность стилиста, аксессуары Brumetage
Олимпийка Pink Locker Room, юбка IRNBY, обувь Винтажчная, корсет — собственность стилиста, аксессуары Brumetage
Олимпийка Pink Locker Room, юбка IRNBY, обувь Винтажчная, корсет — собственность стилиста, аксессуары Brumetage
За последние годы отечественные производители очень выросли в качестве. 40 лет назад, во время антиалкогольной кампании, многие старые виноградники вырубили, и это парадоксальным образом сыграло на руку виноделам: земли отдохнули, набрались сил, в начале двухтысячных их вновь стали засаживать виноградом, и сейчас новые лозы уже дают неплохой урожай. Например, производства Сергея Галицкого и Дмитрия Маслова, у них попадаются поистине интересные экземпляры. Мне как сомелье более близки наши автохтонные сорта. Например, кокур – хорошие варианты есть у Павла Швеца и Павла Пестова. Другой примечательный автохтон – сорт красностоп, тут можно посоветовать напитки хозяйства «Ведерниковъ».
Я отчетливо наблюдаю тренд на Новый Свет. Как бы мы ни любили европейские позиции в карте, сейчас они стали менее доступны, цены на них стремительно растут. На помощь приходят поставщики из Чили, Аргентины, ЮАР. Их напитки зачастую характеризуют как полнотелые, более ароматные, с хорошо выраженными фруктовыми нотами.
Последний год в Нижнем распробовали Шампань. Этот тренд зародился в Москве и вместе с туристами проник в наш город. Его подхватили сомелье, и игристое из этой французской провинции очень разное: можно найти и тончайшие элегантные, и полнотелые варианты. Из курьезов – недавний вирусный ролик, в котором некий француз демонстрирует такой пейринг: берем редиску, окунаем в соль, сверху немного сливочного масла, кусаем, делаем глоток. Я пробовала – мне не понравилось. Мое мнение: Шампань сочетается с жирной пищей, сомелье запивают чипсы или бургеры бокалом блан де блан или блан де нуар. Еще из странного – окрошка на игристом. До нас эта мода, по счастью, не дошла, я надеюсь, и не дойдет.
Арт-директор: Даша Колосова
Стиль: Даша Колосова
Макияж: Юлия Анисимова
Волосы: Ася Лесницкая
Благодарим музей «Усадьба барона Антуана-Анри Жомини» за помощь в организации съемки
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