Арина Читалова: уроки бокала

Последний год в Нижнем распробовали Шампань. Этот тренд зародился в Москве и вместе с туристами проник в наш город. Его подхватили сомелье, и игристое из этой французской провинции очень разное: можно найти и тончайшие элегантные, и полнотелые варианты. Из курьезов – недавний вирусный ролик, в котором некий француз демонстрирует такой пейринг: берем редиску, окунаем в соль, сверху немного сливочного масла, кусаем, делаем глоток. Я пробовала – мне не понравилось. Мое мнение: Шампань сочетается с жирной пищей, сомелье запивают чипсы или бургеры бокалом блан де блан или блан де нуар. Еще из странного – окрошка на игристом. До нас эта мода, по счастью, не дошла, я надеюсь, и не дойдет.