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Смотрим «По-собачьи»: Катерина Смирнова и Андрей Сулима

Шеф, открывший более 50-ти ресторанов, основавший кулинарную студию имени себя, и наш диджитал-главред и ресторанный критик в новом выпуске подкаста мультимедиа «НН.Собака.ru».

В процессе разговора выяснилось:

  • Почему шеф-повар – плохой муж, но хороший любовник?
  • Через какие места шефы прокладывают пути к сердцу женщины (это не желудок!)?
  • В каких нижегородских ресторанах невкусно? 
  • Можно ли винить поваров за грустные глаза? 

СМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

А еще у нас появилась аудиоверсия «По-собачьи». Психолог, священник, политобозреватель и блогер рассказывают о нарциссизме, бесах, нежности к себе и деньгах. Послушать можно в YANDEX и на PODSTER.

Подробнее здесь.

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