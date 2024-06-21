Смотрим «По-собачьи»: Катерина Смирнова и Андрей Сулима

Шеф, открывший более 50-ти ресторанов, основавший кулинарную студию имени себя, и наш диджитал-главред и ресторанный критик в новом выпуске подкаста мультимедиа «НН.Собака.ru».
В процессе разговора выяснилось:
- Почему шеф-повар – плохой муж, но хороший любовник?
- Через какие места шефы прокладывают пути к сердцу женщины (это не желудок!)?
- В каких нижегородских ресторанах невкусно?
- Можно ли винить поваров за грустные глаза?
СМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
А еще у нас появилась аудиоверсия «По-собачьи». Психолог, священник, политобозреватель и блогер рассказывают о нарциссизме, бесах, нежности к себе и деньгах. Послушать можно в YANDEX и на PODSTER.
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