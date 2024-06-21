Смотрим «По-собачьи»: Катерина Смирнова и Андрей Сулима

В процессе разговора выяснилось:

Почему шеф-повар – плохой муж, но хороший любовник?

Через какие места шефы прокладывают пути к сердцу женщины (это не желудок!)?

В каких нижегородских ресторанах невкусно?

Можно ли винить поваров за грустные глаза?

СМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

А еще у нас появилась аудиоверсия «По-собачьи». Психолог, священник, политобозреватель и блогер рассказывают о нарциссизме, бесах, нежности к себе и деньгах. Послушать можно в YANDEX и на PODSTER.

Подробнее здесь.