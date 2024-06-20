Дарья Ильина: расследование в семи эпизодах

Nota bene: среди номинантов «ТОП 50» этого года нет ни одного ресторатора, повара или сомелье. Хотя тему гастрономии редакция всегда держит на острие: в июне вышел спецвыпуск в виде гида, а осенью будем оценивать достижения ресторанного рынка на ежегодной премии «Что где есть в Нижнем Новгороде».
И все же столицу закатов сегодня невозможно представить без кафе и ресторанов, а те, кто влияет на эту сферу, буквально творят на наших глазах современную историю города.
Разыскивается: сильный человек с драматичной судьбой, причастный заметным гастрономическим проектам 2023 года, которые получили признание на федеральном уровне. Скромный, ведущий полузатворнический образ жизни, ни разу не дававший больших интервью.
В фокусе внимания: Дарья Ильина, по должности – директор по развитию ILYINGROUP, по факту – душа всех проектов этого ресторанного холдинга (сеть кафе «Самурай», рестораны Ribs и «19», бар Vinedo, фудхолл «Порт»). Впервые настолько откровенно – эксклюзивно для «НН.Собака.ru».
Эпизод 1
«Вероятность выжить – десять процентов»
2010 год. Раннее утро, по пустой Малой Ямской движется такси, в нем – Даша Пичугина, 18-летняя студентка ННГУ, будущий психолог по диплому. Внезапно в автомобиль врезается джип, водитель которого в невменяемом состоянии. Реанимация. Прогноз врачей: вероятность выжить – 10 процентов.
Прошло уже 14 лет с момента, когда ваша жизнь была на волоске. Помните время сразу после аварии?
Постоянное преодоление: врачи говорили, что я могу не выжить, а я выжила. Говорили, что буду в инвалидном кресле, но я заставила себя двигаться после четырех месяцев полной неподвижности, заново научилась ходить. Говорили, что вряд ли еще сяду за руль, что это психологическая травма на всю жизнь, но первое, что я сделала, когда меня наконец выписали, – села в свою машину, включила музыку и начала кататься по двору. У меня не было страха: да, автомобиль чуть не забрал мою жизнь, и он же является моей самой большой любовью и зарядом энергии.
Главное, что дал мне этот опыт, – понимание, что самая важная ценность – это сама жизнь, как бы банально это ни звучало. Я каждый день благодарна за счастье жить, в моем случае это не просто слова.
Эпизод 2
«Я не занимаюсь с мужем бизнесом»
2011 год, Автозаводский район. Даша Пичугина раздает рекламу сервиса по доставке суши и роллов «Самурай». Она на обезболивающих, а в багажнике ее машины на всякий случай лежат костыли. Помогать с рекламой – ее личная инициатива, днем Даша как оператор принимает заказы, а в конце смены, как заведено в их маленькой компании (всего пять человек!), помогает работникам кухни с уборкой. Хотя это физически непросто, Даше важно чувствовать себя живой и активной. Директор компании – предприниматель Александр Ильин.
Почему именно роллы?
Случайность. Мне нужно было занять себя после аварии чем-то интересным и нравилось, что меня окружают люди, которые не дают вспоминать о том, что со мной произошло. Очень бодрил явный прогресс, рост заказов. С Сашей мы до этого знакомы не были. Я сначала воспринимала эту работу как временную историю и не думала, что это выльется в крепкую любовь к ресторанам. Да и Саша тоже – он решил попробовать себя в новом для него бизнесе, потому что почувствовал: в 2010 году роллы могут стать популярной едой в России.
Вы женаты уже десять лет. В чем секрет долгой совместной работы с мужем в одном бизнесе?
Я не занимаюсь с мужем бизнесом. Я не его бизнес-партнер – это принципиально. Важно не быть начальниками друг у друга и уважать решения друг друга. Это одно из главных правил совместной работы с мужем. Я занимаюсь зоной, которую мне доверили и за которую ответственна: пиаром и маркетингом, продвижением и продажами. А Саша – полностью всей операционкой. Мы одно целое – семья, а это значит у нас общие цели и общее видение счастливой жизни. Когда все понятно и согласовано, ты строишь бизнес с человеком, которого знаешь лучше всего на свете. Рождается ментальная связь: один начинает предложение – второй его заканчивает. А где близость – там нет кризиса.
На Дарье: куртка Rogov Shop, очки Balenciaga (Оптика Optima), платье Ushatava, легинсы Belle You, обувь Zara, перчатки Love Republic
Эпизод 3
Прощай, Снежинка
2014 год. Одни из первых санкций: в Россию перестают поставлять норвежский лосось, которого кафе Ильиных закупали тоннами. Чтобы сохранить бизнес, супруги принимают решение заложить оба личных автомобиля.
Почему именно этот эпизод вы первым вспоминаете как серьезное испытание?
Потому что в 2014 году мне было сложнее, чем даже в пандемию, когда у нас уже работали 650 человек. Скорее всего, потому что тогда я сама была… не очень зрелая что ли. Мне все казалось, должен прийти кто-то и помочь нам решить все проблемы. Я бы с квартирой, наверное, рассталась легче, чем со своим белым «Мерседесом» тогда. Машина-мечта, в которой я души не чаяла, звала ее Снежинкой. Когда отдавала ПТС, будто расставалась с частью себя.
Но вы ее вернули?
Да, когда бизнес выстоял и снова пошел в гору. Потом мы обе машины легко продали: хотелось закончить этот период и отпустить все, что с ним было связано.
На Дарье: очки Balenciaga (Оптика Optima), тренч собственность стилиста, обувь Sergio Rossi, боа JS Sense
Эпизод 4
«Мне очень нравится момент, когда мы все ломаем»
2018 год. Дарья Ильина и дизайнер Денис Сидоров встречаются в ресторане Il Patio на Белинского за чашкой американо и обсуждают, какой интерьер будет в этих стенах. В марте 2019-го заведение откроется после ремонта уже как ресторан трех кухонь мира Ribs.
Это же вы занимаетесь интерьерами ресторанов холдинга?
До 2019 года занималась я, да. Как хобби, разрядка от рутины – я люблю окружать себя красивыми вещами, создавать атмосферу, много изучала, отсматривала журналы интерьера и даже в фильмах подмечала детали дизайна для вдохновения. Сама ездила по строительным магазинам, придумывала дизайн. Но в Ribs масштаб помещения был большим, даже страшным – это наш первый большой ресторан был, поэтому его делали вместе с профессионалом. Мне очень нравится момент, когда мы все ломаем: открывается скрытый потолок, виден весь потенциал здания. В Ribs хотелось сделать что-то брутальное – пять лет назад Нижнему этого не хватало.
У нового проекта на Ошарской тоже примечательный интерьер…
Дизайн «19» – это проект Саши! В какой-то момент у него на стене в «Пинтересте» помимо машин и мотоциклов вдруг стали появляться интерьерные идеи, он заинтересовался этой темой. Я удивлялась, с каким энтузиазмом он разыскивал в интернете и на барахолках все те удивительные детали для этого ресторана, которые теперь отмечают наши гости. Мне кажется, для него, как и для меня в свое время, работа над интерьером тоже стала формой отдыха от привычной рутины. И особым видом творчества, конечно.
На Дарье: жакет Z II Studio, обувь Kenzo, юбка Ushatava, очки P.Y.E Optics, цепь Hermes
Эпизод 5
Поучиться в Сколкове и успокоиться
2024 год. Дарья работает удаленно, из Москвы, потому что параллельно учится в Сколкове. Очень устает, но рада, что исполнила мечту.
Почему именно Сколково?
Мне давно было интересно, как там в принципе устроено обучение, и мне важно быть всегда в тренде своей специализации, поэтому, как только я увидела программу по маркетингу «Гуру продвижения», сразу решила, что мне это интересно.
Вы вообще жадный до знаний человек?
Можно так сказать, во всяком случае, я всегда учусь для себя, ради новых знаний и опыта, а не ради диплома или сертификата. Всегда из «хочу», а не из «надо». Мне нравится процесс познания – это своего рода форма коммуникации с окружающим миром, людьми и собой.
Чему еще вы учились последнее время?
Недавно я освоила первый базовый уровень профессиональной подготовки сомелье, наш звездный сомелье Кирилл Сулима вдохновил. О, это оказалось так сложно! Пока решила, что достаточно. В планах на ближайшее будущее – пойти учиться диджеингу и экстремальному вождению.
Есть кто-то, с кем вы мечтали бы познакомиться, кто вас манит знаниями?
Профессор Татьяна Черниговская. Восхищаюсь ее лекциями о становлении личности с точки зрения нейробиологии – мне интересно не только то, что связано с бизнесом.
Эпизод 6
Роскошь и минимализм
2021 год. Дарья Ильина создает в соцсетях аккаунт, куда время от времени выкладывает на продажу некоторые вещи из своего гардероба. Их выкупают за 10–15 минут, и многие подписчицы расстраиваются, что не успевают.
Как вам с вашей занятостью пришла идея организации личного гараж-сейла онлайн?
Когда-то я скупала интересные находки на винтажных барахолках в Европе и в магазинах как сумасшедшая. Потом, видимо, повзрослела и поняла, что для счастливой жизни мне нужно… ну, пять костюмов. А просто отдать куда-то хорошие вещи было жаль – хотела найти новых хозяек среди тех, кто разделяет мой вкус. И идея оказалась очень успешной.
У вас такой масштаб бизнеса, а в вашем шкафу – пять костюмов?..
Почти, а у Саши двое джинсов и четыре футболки. Еще мы спокойно летаем экономом. Очень просто живем на самом деле.
Что для вас настоящая роскошь?
Точно не в вещах (задумывается). Например, на фестиваль GASTREET в Сочи в этот раз мы везем всех управляющих компании, от отдела закупок до логиста. Я знаю, что с нами поедут некоторые люди, которые ни разу на самолете не летали! Вот это для меня настоящая роскошь – иметь возможность дарить свой опыт и знания. Не просто создавать рабочие места, а давать сотрудникам больше, чем они желают получить. Это одна из причин, почему я сейчас планирую открытие школы корпоративного обучения внутри холдинга. Там будут давать не только профессиональные знания, но и многое другое – например, занятия английским языком или арт-терапией.
Возвращаясь к гардеробу: есть вещь, которую вы можете надеть, потому что «красиво», несмотря на дискомфорт?
Туфли. Как настоящая женщина, могу надеть шпильки и потерпеть ради эффектной обуви.
Эпизод 7
Места силы
2023 год. Лето, река Линда, песок и сосны. Дарья Ильина сидит на высоком берегу в своем «тайном» местечке, в тишине. Через пару часов она встанет, чтобы вернуться к делам – свежая, обновленная, успокоенная.
«Места силы» – как вы их находите?
Моему глазу постоянно нужны новые картинки. В свое время, когда это было более доступно, мы могли за неделю проехать всю Испанию, а на Эйфелевой башне Саша сделал мне предложение – везде были какие-то знаковые места. Потом случился период ограничений, и это заставило нас открыть то, что рядом. Из недавних поездок – Дагестан и Алтай, где я расплакалась от красоты и величия природы.
Что самое важное в любом путешествии?
Прочувствовать место, а не просто зачекиниться у достопримечательностей. Иногда для этого нужно приложить усилия. Когда мы впервые приехали в Плес, там была огромная толпа людей на набережной! На следующий день мы специально встали в 4.30 утра, чтобы пройти город, не встретив ни одного человека. Начало осени, туман, и мы попали в картину Левитана... Мне важно отходить от классических маршрутов, заглядывать в подворотни, в окна, видеть, как живут люди.
Магия места существует?
Наверное, что-то есть. Например, я сейчас по чистому совпадению живу там, где попала в аварию. На этом перекрестке снесли ветхий фонд и построили дом, как раз когда мы искали новую квартиру. Можно было бы суеверно даже не смотреть в нем квартиры, но я с уважением отношусь к тому опыту и как он расставил все на свои места. Квартира оказалась идеальной! Я ее очень люблю, прекрасно себя в ней чувствую. Никакого пессимизма. Если по-честному, в этом месте и началась другая жизнь.
Главный редактор журнала: Алена Зобова
Текст: Валентина Переведенцева
Директор по фотографии: Юлия Зудилина
Фото: Мария Пушкова
Стиль: Дарья Колосова
Макияж и волосы: Юлия Анисимова, Леся Панькова
Ассистент стилиста: Алина Аймалетдинова
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