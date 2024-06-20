Дарья Ильина: расследование в семи эпизодах

«Места силы» – как вы их находите?

Моему глазу постоянно нужны новые картинки. В свое время, когда это было более доступно, мы могли за неделю проехать всю Испанию, а на Эйфелевой башне Саша сделал мне предложение – везде были какие-то знаковые места. Потом случился период ограничений, и это заставило нас открыть то, что рядом. Из недавних поездок – Дагестан и Алтай, где я расплакалась от красоты и величия природы.

Что самое важное в любом путешествии?

Прочувствовать место, а не просто зачекиниться у достопримечательностей. Иногда для этого нужно приложить усилия. Когда мы впервые приехали в Плес, там была огромная толпа людей на набережной! На следующий день мы специально встали в 4.30 утра, чтобы пройти город, не встретив ни одного человека. Начало осени, туман, и мы попали в картину Левитана... Мне важно отходить от классических маршрутов, заглядывать в подворотни, в окна, видеть, как живут люди.

Магия места существует?

Наверное, что-то есть. Например, я сейчас по чистому совпадению живу там, где попала в аварию. На этом перекрестке снесли ветхий фонд и построили дом, как раз когда мы искали новую квартиру. Можно было бы суеверно даже не смотреть в нем квартиры, но я с уважением отношусь к тому опыту и как он расставил все на свои места. Квартира оказалась идеальной! Я ее очень люблю, прекрасно себя в ней чувствую. Никакого пессимизма. Если по-честному, в этом месте и началась другая жизнь.