В эфире шеф из Петербурга и «Жрица еды»

В первый день весны ресторанный обозреватель и автор телеграм-канала «Жрица Еды» Светлана Голованова выйдет в прямой эфир с шеф-поваром ресторанов «Тени», «Терра» и Epicurien Виктором Гусевым. Она расспросит маэстро с узнаваемым почерком, покорившим сердца гурманов Петербурга и Алматы, о его насыщенной поварской деятельности и экспериментах в работе и жизни.