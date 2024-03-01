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В эфире шеф из Петербурга и «Жрица еды»

В первый день весны ресторанный обозреватель и автор телеграм-канала «Жрица Еды» Светлана Голованова выйдет в прямой эфир с шеф-поваром ресторанов «Тени», «Терра» и Epicurien Виктором Гусевым. Она расспросит маэстро с узнаваемым почерком, покорившим сердца гурманов Петербурга и Алматы, о его насыщенной поварской деятельности и экспериментах в работе и жизни.

Виктор Гусев

Виктор Гусев

Светлана Голованова

Светлана Голованова

Прямой эфир запустим в телеграм-канале «НН.Собака.ru» в 17:30.

Подключайтесь, в планах еще и экспертное мнение о гастрономии Нижнего получить.

Фото: архивы героев

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