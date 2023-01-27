Молодой нож. Юный нижегородец попал на шоу к Ивлеву

В 2022 году Елисей смог пройти кастинг и побороться за золотой нож в теле-шоу " Молодые ножи" на ТК Пятница.



Елена Мишина, мама Елисея: "Самое главное - если гореть своей мечтой, то даже мальчик из Нижнего Новгорода может оказаться на одной площадке со знаменитыми шефами России! За последний год Елисей просто невероятно выстрелил по своим кулинарным делам. Пока финал "Молодых ножей" нам озвучивать нельзя до выхода передачи. Но скажем так - все хорошо!"