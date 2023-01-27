Молодой нож. Юный нижегородец попал на шоу к Ивлеву

30 января на телеканале ''Пятница" стартует новый сезон кулинарного шоу с культовым поваром Константинов Ивлевым. В съемках принял участие маленький шеф Елисей Мишин - призер финального кулинарного поединка "Шеф в школе" в 2022 году, а также активист Нижегородского РДДМ "Движение Первых".
Елисей вырос на кулинарных шоу Константина, а лично познакомился с ним на открытии ресторана "Парк Культуры", когда ему было всего 8 лет.
А августе 2021 года Елисей попал на фестиваль "Да, Шеф", а уже в марте 2022 принял участие в съемках кулинарного урока с шефом Владимиром Пензуровым. В мае юный шеф получил приз "Кулинарной битвы" Всероссийского проекта "Шеф в школе" с судейством своего кумира, Константина Ивлева, став единственным в своей возрастной группе активистом от Нижегородского РДДМ "Движение Первых".
В 2022 году Елисей смог пройти кастинг и побороться за золотой нож в теле-шоу " Молодые ножи" на ТК Пятница.
Елена Мишина, мама Елисея: "Самое главное - если гореть своей мечтой, то даже мальчик из Нижнего Новгорода может оказаться на одной площадке со знаменитыми шефами России! За последний год Елисей просто невероятно выстрелил по своим кулинарным делам. Пока финал "Молодых ножей" нам озвучивать нельзя до выхода передачи. Но скажем так - все хорошо!"
Следующая цель юного таланта от кулинарии - стать "своим" в сообществе профессионалов #Маринад на кухне у Андрея Сулимы. А пока Елисей находится на смене "Юные послы Орленка" во Всероссийском детском центре "Орлёнок". И даже здесь находит время для гастро-экспериментов - например, жарит на костре мандарины.
Фото: личный архив героя
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