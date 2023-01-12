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Автор телеграм-канала «Вечерний Лошманов» составил гастрогид по Нижнему

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Автор телеграм-канала «Вечерний Лошманов» и эксперт премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» Роман Лошманов составил гастрономический путеводитель по Нижнему. В него вошли 25 заведений. Можно найти Борское кафе «Колибри» и Сормовскую пирожковую.

 

В гид вошли как премиальные гастрономические места Нижнего, так и более демократичные. Он подобрал заведения на любой вкус: от кофеен и мест для завтрака до ресторанов и пирожковых.

Роман отметил, что в большинстве местах из своего топа он побывал благодаря премии НН.Собака.ru «Что где есть в Нижнем Новгороде».

Узнать, какие заведения города вошли в гид, можно здесь.


 

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