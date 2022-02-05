Юла Pizza проведет благотворительный аукцион ко Дню Святого Валентина

Заведение проводит трогательный аукцион - лотами стали официанты, управляющие и сомелье заведения. В рамках акции они проведут особенные «свидания» - дегустации и мастер-классы с теми, кто предложит большую сумму.
Вырученные средства пойдут на приобретение оборудования для поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», чтобы каждый, кто забыл дорогу домой, смог вернуться.
С ценными «лотами» можно ознакомиться в инстаграме заведения.
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Заведение проводит трогательный аукцион - лотами стали официанты, управляющие и сомелье заведения. В рамках акции они проведут особенные «свидания» - дегустации и мастер-классы с теми, кто предложит большую сумму.
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