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Юла Pizza проведет благотворительный аукцион ко Дню Святого Валентина

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В соц.сетях пиццерии можно выбрать сотрудника для благотворительного свидания.

Заведение проводит трогательный аукцион - лотами стали официанты, управляющие и сомелье заведения. В рамках акции они проведут особенные «свидания» - дегустации и мастер-классы с теми, кто предложит большую сумму.

Вырученные средства пойдут на приобретение оборудования для поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», чтобы каждый, кто забыл дорогу домой, смог вернуться.
С ценными «лотами» можно ознакомиться в инстаграме заведения.

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