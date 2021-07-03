Нижегородский бар Franky Bar стал лауреатом премии BARPROOF

2 июля в Казани прошло масштабное мероприятие BARPROOF CONGRESS. Это профессиональная премия, которая выявляет лучшие заведения, специалистов и продукты России и ближнего зарубежья.

Лауреатами премии в номинации Лучшая подборка крепкого алкоголя стал известный Нижегородский бар Franky. Заветную статуэтку в виде ареометра (измерителя плотности жидкостей и крепости алкоголя) забрал бартендер Franky Юрий Тихонов.

Franky - бар в Нижнем Новгороде, знаменитый своими авторскими рецептами и изысканной коктейльной картой. В этом году Franky Bar вошел в шорт-лист первой ресторанной премии «Что где есть в Нижнем Новгороде», организованной “НН.Собака.ru”, в номинации лучший коктейльный бар.