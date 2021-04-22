В ресторане Ribs пройдет гастрономический ужин «Стрелка вкусов» с Константином Ивлевым

12 мая в ресторане трех кухонь мира Ribs пройдет гастрономический ужин «Стрелка вкусов» с шеф-поваром и телеведущим телеканала «Пятница» проектов «На ножах» и «Адская кухня» — Константином Ивлевым.
Гастро-ужин пройдет в основном зале ресторана «Ribs». Приглашенный шеф Константин Ивлев представит сет авторских блюд. Организаторы подготовили для гостей вечера развлекательную программу и подарки от партнеров.
Программа мероприятия:
- 19:00 - сбор гостей, бесплатный welcome-drink, dj-cет
- 19:30 - начало ужина, приветственное слово от Константина Ивлева, подача комплимента
- 19:55 - первая подача блюд от шеф-повара Константина Ивлева
- 20:30 - вторая подача блюд от шеф-повара Константина Ивлева
- 21:00 - подача десерта от Константина Ивлева
- 21:15 - музыкальная кавер-группа, автограф-сессия
12 мая
Время: 19:00
Место: улица Белинского, 61
Стоимость билета — 5000 рублей.
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