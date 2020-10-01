Наш новый обозреватель раздела «Бары и рестораны» Катерина Смирнова

Когда Катя впервые рассказала семье про цыплят-корнишонов, над ней все смеялись и говорили, что корнишоны – это огурцы.

Теперь при упоминании цыплят у всех членов Катиной семьи дергаются веки. Зато они знают, чем консоме отличается от конкассе, и умеют правильно пользоваться каждой из семи видов вилок.

Катя – более известная как Критик Смирнова – придумывает ресторанные концепции и ест в промышленных масштабах. Но не толстеет, потому что часто водит гастрономические, барные и кофейные экскурсии по Нижнему Новгороду и Черноморскому побережью. А на досуге судит одну из самых престижных ресторанных премий страны – Where To Eat.

Нам она нужна для написания честных гастрономических обзоров и генерирования треш-контента, а еще для проведения самой непредвзятой гастрономической премии региона, чего уж скрывать.

Прямо сейчас Катя пишет обзор баров и ресторанов Нижнего Новгорода, максимально располагающих к флирту, сексу и любви. Пишет из личного опыта, но сильно рассчитывает и на ваш. Поэтому проводит опросы и собирает истории во всех соцсетях. Расскажите нам, в каких нижегородских заведениях вам довелось знакомиться, и чем это закончилось. А если еще не довелось, давайте читать Катину подборку. Она выйдет в следующий четверг, 8 октября, и тогда у нас наконец появится полный путеводитель мест для лав-сторис.

Фото: Елена Волкова