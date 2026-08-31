Семейный ужин как светский выход: куда идут с детьми и большим аппетитом

В Нижнем Новгороде семейный ресторан давно перестал быть местом, где детям срочно выдают карандаши, родителям – меню, а всем остальным – надежду на тишину. Сегодня это почти идеальная модель светского компромисса: малышам – игровая и фри, взрослым – игристое, правильный свет и ощущение, что ужин с семьей тоже может быть красивым. В подборке «Собака.ru» – рестораны, где умеют принимать гостей всех возрастов. «Поесть вместе» – всё еще один из лучших сценариев городской жизни.
«Грузинские истории»
Сам формат грузинского ресторана отлично подходит для семейного обеда: стол быстро превращается в праздник, блюда появляются одно за другим, а слово «поделиться» звучит как восточная гастрономическая философия, а не уступка.
Хачапури, хинкали, горячие блюда, щедрые ароматы и настроение, с которыми даже обычный ужин начинает походить на семейное торжество. Сюда непременно стоит идти большой компанией: с детьми, родителями, друзьями семьи и теми, кто всегда «только чай», но потом обязательно пробует все. Для маленьких гостей здесь предусмотрена просторная игровая и, конечно, сытное детское меню с умилительными позициями почти как у старших — «шашлычок из курицы» или «мини-хинкали».
Кроме хлеба есть зрелища! Для малышей проводят кулинарные мастер-классы: пока взрослые пропускают по бокальчику грузинского ягодного, наследники учатся готовить правильные хачапури-лодочки.
«Скоба»
В «Скобе» знают толк в ужинах с близкими и хорошо подготовились к встрече с юными гостями: в ресторане есть детская площадка, где занятия для себя найдут ребята разных возрастов. Горка, батуты, качели и много пространства для активного отдыха. Взрослые могут спокойно ужинать без лишних переживаний — площадка расположена рядом с летней верандой, дети — в поле зрения. А один из любимейших сотрудников зала — робот Скобка: поддержит беседу с гостями, станцует или даже споект.
Шеф Алексей Кузин разработал специальное детское меню из вечных детских хитов, которые при этом вписаны в общий концепт заведения, — «итамеши», микс итальянской и японской кухонь: фри и мини-бургеры, макарошки и горячие супчики, а на десерт милый ежик или трайфл с ягодным муссом. Вкусно должно быть всем!
«Юла»
«Юла» — название абсолютно точное: это ресторан для семей, которые не собираются делать вид, что дети умеют сидеть неподвижно два часа подряд. У взрослых здесь свои радости — пицца из печи и бокал вкусного напитка, у маленьких гостей — свои: от овощных палочек и бантиков с сыром до детской площадки во дворе с горкой, похожей на арт-объект (нагулять аппетит легко!).
В «Юле» легко представить и воскресный обед, и детский праздник, и встречу с друзьями. А может, просто тот самый день, когда дома готовить решительно никто не хочет.
«Хачапури. Выпечка и вино»
Название «Хачапури. Выпечка и вино» сразу расставляет акценты: детям — теплую выпечку и сырные радости, взрослым — более взрослые удовольствия. Аромат теста, нити горячего сыра, сытные блюда на столе и общее чувство, что торопиться совершенно необязательно, — то, что нужно в семейном формате.
Малышам здесь рады буквально с порога (каждого маленького гостя встречают с кидс-комбо, раскрасками и карандашами), есть и особые выгодные предложения для детей при заказе из взрослого меню. Ведь хороший семейный ресторан (а их в этой сети 10 по всему городу!) — тот, где не приходится выбирать между вкусной едой, спокойными родителями, довольными детьми и красивым вечером, а самые теплые традиции начинаются с совместных встреч за одним столом.
«Самурай»
Рестораны, которые давно стали частью семейной карты Нижнего. «Самурай» знают, выбирают и держат в голове как вариант на случай, когда возраст и вкусы у всех разные, а поесть вместе хочется. Европейская и паназиатская кухня, демократичный формат, несколько адресов по городу с обустроенными детскими комнатами.
Для детей здесь понятные и простые позиции: мини-бургеры, макарошки или картофель фри и уже ставшие знаменитыми среди поколения альфа котлеты-эскимо! Для взрослых — роллы, горячее, салаты и возможность не устраивать долгих переговоров перед заказом. «Самурай» удобен для будничного ужина всей семьей, дня рождения, встречи после кино, обеда с родителями и тех ситуаций, когда ресторан, как и близкие, должен быть рядом.
«Гусь в яблоках»
Название этого гранд-кафе уже звучит как приглашение к большому семейному выходу: немного домашнему, но совершенно праздничному. В «Гусе» заботятся о досуге каждого гостя: в отдельной уютной игровой есть игрушки — от мягких плюшевых гусей до «плойки». По выходным с 13:00 до 17:00 — развлекательная программа от аниматора и мастер-классы по рукоделию.
Отдельное детское меню тоже есть, а для праздничных застолий ресторан предлагает блюда, подчеркивающие торжественность момента: рождественский гусь, стерлядь по-старорусски, лопатка ягненка, утка по-дворянски с мандаринами и розмарином. И отдельный «теплый ритуал» для всех поколений — чаепитие из самовара с сушками и вареньем, под звон ложечек и аромат душистого чая.
«19»
У ресторана «19» есть важное качество: он выглядит взрослым, но не становится от этого недоступным для семейного визита. Здесь можно собраться на обед с детьми, устроить ужин с родителями или выбрать место для события, где за одним столом встречаются разные поколения.
Шумной большой детской нет (но есть уютная, хорошо продуманная, с вариантами занять детей разных возрастов), а в меню — специальные блюда, приготовленные в концепции заведения, «как у взрослых»: картофель фри, паста с пармезаном, пельмешки с лосем и пожарская котлета. А в сентябре здесь запускают полноценное детское меню, где появятся куриная котлета в черной хрустящей панировке (как угольки!), зеленый птитим с рыбными фрикадельками, запеченный судак с брокколи и хрустящим картофелем, лепешка с цыпленком, сыром и свежим огурцом.
Mukka
Семейный ресторан, где можно не выбирать между «детям удобно» и «взрослым красиво»: интерьер держит баланс, кухня работает на узнаваемые удовольствия, а при заказе взрослых блюд из основного меню есть особые предложения для малышей (а еще тут подают фирменную сладость — пряник-раскраску!).
Атмосфера располагает к длинным разговорам, которые начинаются с «ну что закажем?» и заканчиваются десертом на всю семью. Можно приходить разновозрастной компанией: в игровом уголке с книгами и «развивашками» детям найдется еще и интерактивный экран с играми. По воскресеньям семейным посетить Mukka может быть особенно вкусно — действуют разные акции.
Текст: Диана Микрюкова
Фото: предоставлены ресторанами
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