Семейный ужин как светский выход: куда идут с детьми и большим аппетитом

«Грузинские истории»

Сам формат грузинского ресторана отлично подходит для семейного обеда: стол быстро превращается в праздник, блюда появляются одно за другим, а слово «поделиться» звучит как восточная гастрономическая философия, а не уступка.

Хачапури, хинкали, горячие блюда, щедрые ароматы и настроение, с которыми даже обычный ужин начинает походить на семейное торжество. Сюда непременно стоит идти большой компанией: с детьми, родителями, друзьями семьи и теми, кто всегда «только чай», но потом обязательно пробует все. Для маленьких гостей здесь предусмотрена просторная игровая и, конечно, сытное детское меню с умилительными позициями почти как у старших — «шашлычок из курицы» или «мини-хинкали».

Кроме хлеба есть зрелища! Для малышей проводят кулинарные мастер-классы: пока взрослые пропускают по бокальчику грузинского ягодного, наследники учатся готовить правильные хачапури-лодочки.