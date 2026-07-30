Команда «Буфета»

Поезд, вагон-ресторан, из меню – теплая водка и яйцо под майонезом с зеленым горошком, которое можно посыпать солью и перцем. Под стук колес о чем еще можно мечтать? Яйцо приносят мгновенно, надежность продукта проверена огромным количеством поездок во все стороны нашей великой страны. В каждом поезде есть вагон-ресторан и обязательно яйцо под майонезом. Это очень вкусно и предельно просто. Но без водки это блюдо не работает. Страна меняется, а яйцо под майонезом и сильно пьющие люди в «Буфете» – нет.