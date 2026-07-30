«Страна меняется, а яйцо под майонезом и сильно пьющие люди в "Буфете" – нет»

Прощаемся с уникальным меню арт-кафе (и выдаем секрет знаменитой хреновухи!!).
«Буфет», конечно, всегда был не только о культуре, но и про совершенно самобытную еду (с изрядной долей ностальгии по гастрошедеврам перестроечных времен).
Георгий Апрелев
шеф-повар и управляющий «Буфета»
Все топовые блюда появились в 2008 году и продаются до сегодняшнего дня. Меню кухни на 80% оставалось неизменным. Практически не было ротации по позициям, и это было актуально почти два десятилетия. «Молчание ягнят» (около 6 тонн продукции было продано за все время) и бычьи яйца (старое название блюда «Устрицы скалистых гор» – их съели 5,5 тонн) в Нижнем Новгороде ели только у нас.
Итак, ТОП-9 специалитетов «Буфета» по версии сотрудников:
- «Молчание ягнят» – блюдо из телячьих мозгов (название отсылает к гастрономическим пристрастиям Ганнибала Лектера). Купить этот субпродукт в нулевых можно было только на Канавинском рынке. Шеф адаптировал хит кавказской кухни под европейские традиции и с 2008 года подает блюдо гостям под сметанно-чесночным соусом.
- Бычьи яйца впервые появились в «Буфете» в августе 2008-го. Для приготовления используется масло, сметана, чеснок и лук. Пряности добавляются в самом конце. Тонко нарезанная и обжаренная морковь в блюде – для балансировки вкуса и красоты. В качестве комплимента к яйцам идет перцовка.
- Хреновуха. С нее, как и с лимонки, перцовки, медовухи, началась история настоек в «Буфете». Их рецепты держали в страшной тайне, и вот Георгий эксклюзивно рассекречивает для нас хреновуху:
«Все очень просто: хорошая водка и корень хрена, который сначала нужно заморозить, потом почистить и пропорционально взбить в блендере с водкой, но не перебить в кашу. Дать настояться 14–17 дней – и все».
- Карпаччо из сала подается в арт-кафе ровно 20 лет! Сало повара всегда солили сами (в течение трех дней после замачивания). Изящное блюдо всегда было делом исключительно женских рук. Сначала его готовила Елена Жданкова, затем ее сменила Наталья Алешина, повар холодного цеха. Поставщика, кстати, меняли только раз. А слайсер, инструмент для нарезки, все тот же, прекрасно сохранился и служит до сих пор.
- «Банка счастья» с классической селедкой под шубой внутри: было истинным счастьем заказать блюдо с выходом в 400 граммов за скромные 350 рэ.
- Банка «Грузди в сметане» с жареным картофелем. Другой вид гастрономического катарсиса за те же 350.
- Бутерброд с килькой по-ленинградски взят из меню поездов дальнего следования («под водочку – самая крутая закуска»).
- Сыр-косичка. Без комментариев.
- Вареное яйцо с майонезом и зеленым горошком характеризуется как «закуска, ориентированная на людей сильно пьющих».
Поезд, вагон-ресторан, из меню – теплая водка и яйцо под майонезом с зеленым горошком, которое можно посыпать солью и перцем. Под стук колес о чем еще можно мечтать? Яйцо приносят мгновенно, надежность продукта проверена огромным количеством поездок во все стороны нашей великой страны. В каждом поезде есть вагон-ресторан и обязательно яйцо под майонезом. Это очень вкусно и предельно просто. Но без водки это блюдо не работает. Страна меняется, а яйцо под майонезом и сильно пьющие люди в «Буфете» – нет.
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