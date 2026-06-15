Коллаборация дня: «Астория» и YALE представили конфеты с хреновухой

Но не только! В коробке еще три вида конфет с силуэтом матрешки: горький шоколад с ромом, шоколад «Голд» с водкой (из премиального карамелизованного белого шоколада) и классический безалкогольный трюфель.

Шеф-кондитер петербургской гостиницы «Астория» Екатерина Желвакова переосмыслила старинную русскую традицию пригубливать чего покрепче на посошок, то есть на дорожку.