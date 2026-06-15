Коллаборация дня: «Астория» и YALE представили конфеты с хреновухой

Но не только! В коробке еще три вида конфет с силуэтом матрешки: горький шоколад с ромом, шоколад «Голд» с водкой (из премиального карамелизованного белого шоколада) и классический безалкогольный трюфель.
Шеф-кондитер петербургской гостиницы «Астория» Екатерина Желвакова переосмыслила старинную русскую традицию пригубливать чего покрепче на посошок, то есть на дорожку.
Национальный обычай существует с 5 века – тогда странники и паломники пользовались особыми уважением: их непременно приглашали в дом, кормили и давали ночлег. Когда гость заканчивал трапезу, хозяева могли предложить выпить «на посошок» – ставили рюмку с алкоголем или квасом на утолщенный конец посоха (путники часто носили его с собой). Если испытуемому удавалось выпить, не касаясь стакана руками, то его отпускали дальше, а если рюмка падала – оставляли ночевать в доме. Со временем выпить «на посошок» стали предлагать всем гостям.
Екатерина Желвакова
Кондитер
За основу хотели взять именно русскую традицию: эта черта объединяет ресторан YALE и «Асторию», гостиницу с более чем 110-летней историей в русском гостеприимстве – в нашей гостевой книге Булгаков, Ален Делон, Гагарин, Герберт Уэллс, и это только малая часть. «Астория» хорошо известна своей кондитерской, поэтому новая форма старинной национальной традиции нашла свое воплощение именно через шоколад.
Один из хитов кондитеров «Астории» – десерт «Диана Вишнева», созданный в честь звезды мирового балета по мотивам ее детских воспоминаний. А в прошлом году здесь выпекли супрематический медовик, посвященный экспозиции в Русском музее.
Сладкий спешл можно попробовать в ресторане YALE до 31 июля.
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