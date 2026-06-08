Гастрономия как часть культурного кода

редактор бизнес-направления «Мода, HoReCa, авто»

Мне кажется, большинство локальных гастрономических традиций вышли из домашней кухни – из того, что когда-то активно готовили дома наши бабушки и прабабушки. Сегодня мы гораздо больше едим вне дома: наша национальная кухня требует предварительной подготовки, обилия ингредиентов, долгого томления, запекания или варки. Легче найти заведение под настроение, выбрать блюдо и получить его готовым через 30 минут, а дома приготовить простые минималистичные блюда – пасту, рыбу с овощами, мясо с гарниром. Сварить борщ по всем правилам – это уже целая история! Мне кажется, поэтому локальные специалитеты сегодня заняли достойное место в ресторанном меню. Ведь даже старшее поколение упрощает старинные рецепты! В поисках особенных блюд, которые придутся по вкусу и туристам, и тем, кто просто скучает о родных вкусах, я составила маршрут летнего фуди-путешествия – с нижегородским акцентом.