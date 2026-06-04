директор Ассоциации рестораторов области, организатор фестиваля

Главным событием станет большой обед кухонь народов России. Мы планируем подать около 200 блюд и продемонстрировать разные гастрономические традиции страны: русскую, волжскую, северную, татарскую, чувашскую, сибирскую кухни. Также рассчитываем представить кухни наших друзей и партнеров – сербскую и абхазскую. В приготовлении примут участие десятки шеф-поваров и практически все ведущие ресторанные проекты Нижегородской области. Центральный объект фестиваля – 100-метровый стол, за которым одновременно смогут разместиться около 300 гостей. В течение фестиваля мы несколько раз будем проводить большие гастрономические дегустации от лучших шеф-поваров Нижнего Новгорода. Например, гостей ждет волжская кухня, суп калья из пяти видов рыб от шеф-повара ресторана «Безухов» Александра Голышева. Представьте себе – целый 100-метровый стол окрошки по-горьковски. Программа фестиваля очень разнообразная, но если бы я был гостем, то в первую очередь отправился бы в ресторанный дворик. Там можно будет попробовать десятки блюд от лучших ресторанов – понемногу, но максимально разнообразно.