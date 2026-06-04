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  • Что где есть
  • Что Где Есть
Что Где Есть

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«Мы планируем подать около 200 блюд и продемонстрировать разные гастрономические традиции страны»

С 12 по 14 июня в парке «Швейцария» пройдет фестиваль еды «За одним столом». 

Обещают живую музыку, мастер-класс по готовке оджахури на огромной сковороде и настоящую итальянскую пиццу (а также роспись пряников и декорирование кексов). В кулинарное шоу превратят приготовление окрошки и торта-гиганта, а местные и приглашенные шефы будут экспериментировать с нижегородскими специалитетами.

Всего на фестивале будет 60 площадок (более 30 ресторанных корнеров, около 10 фермерских домиков и фудтраки). Среди участников: MUKKA, «Горячо», «Хлебная пристань», «Москва-Стамбул», «Самурай», «19», «Кафе 38», «Гусь в яблоках», «Хачапури, выпечка и вино», «Юность» и др. А еще представят большую гастрокарту (!) с лучшими ресторанами, фермерскими хозяйствами, локальными продуктами, рецептами и съедобными достопримечательностями региона.

Алексей Беляев

директор Ассоциации рестораторов области, организатор фестиваля

Главным событием станет большой обед кухонь народов России. Мы планируем подать около 200 блюд и продемонстрировать разные гастрономические традиции страны: русскую, волжскую, северную, татарскую, чувашскую, сибирскую кухни. Также рассчитываем представить кухни наших друзей и партнеров – сербскую и абхазскую. В приготовлении примут участие десятки шеф-поваров и практически все ведущие ресторанные проекты Нижегородской области. Центральный объект фестиваля – 100-метровый стол, за которым одновременно смогут разместиться около 300 гостей. В течение фестиваля мы несколько раз будем проводить большие гастрономические дегустации от лучших шеф-поваров Нижнего Новгорода. Например, гостей ждет волжская кухня, суп калья из пяти видов рыб от шеф-повара ресторана «Безухов» Александра Голышева. Представьте себе – целый 100-метровый стол окрошки по-горьковски. Программа фестиваля очень разнообразная, но если бы я был гостем, то в первую очередь отправился бы в ресторанный дворик. Там можно будет попробовать десятки блюд от лучших ресторанов – понемногу, но максимально разнообразно.

Вход на все события фестиваля свободный.

Когда: 12–14 июня
Где: Парк «Швейцария»

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