Что Где Есть

С лучшим видом на лето: гайд по террасам и верандам ресторанов Нижнего

В эти выходные официально открываем сезон — откладывать уже невозможно (к тому же обещано до +28!). План следующий: засесть на улице за бокалом игристого, а там как пойдет. Продолжать тут можно бесконечно: с волжским бельвю, в бохо-шатре или на апероль-рауте таких же бонвиванов, истосковавшихся по лету.

«Парк Культуры»

Номинацию за лучший вид с большим перевесом забирает летняя веранда галереи вкуса, с которой можно наблюдать Волгу, Александровский сад и столичные закаты. А еще здесь проводят музыкальные вечера и BBQ-вечеринки.

Верхне-Волжская наб., 10А

«Капелька»

Ни слова про нишевость. Уже сейчас готовы наделить веранду рюмочной званием «Главный летний спот». Здесь спокойно уживаются техно-диджеи, художники и менеджеры среднего звена, а все из-за простого меню, большого количества крафтовых настоек и разножанровых вечеринок, на которых комфортно всем.

Алексеевская, 13Д

«Цейлон»

Любимое паназиатское бистро недавно расширилось и поделилось на две концепции: в левой  двери целый день подают завтраки и бранчи, через правую попадаешь в классический «Цейлон» со всеми его легендарными специалитетами. Между – в длинный ряд выстроились столики, на которых есть ланкийский карри и запивать его колой с вишней и специями еще приятнее. Веранда во дворе еще в режиме ожидания теплой погоды, ждем открытия в конце мая – начале июня.  

Большая Покровская, 15

«Гусь в яблоках»

Известно, что русская кухня лучше всего усваивается с видом на кремль и храм. А съесть того самого гуся с медовыми яблоками здесь предлагают под аккомпанемент журчащего фонтана.

Рождественская, 17

Fiorentina

Самая «мясная» веранда в подборке. Стейки сухого вызревания и авторские коктейли здесь потребляют, любуясь снующими туда сюда трамваями.

Пискунова, 15

Pasters

Видовая веранда на главной улице города, где в эту пятницу открывают «сезон гедонизма» и запускают серию коктейльных вечеринок. В программе: винные реки, аперольные моря, итальянские закуски и диджей-сеты.

Большая Покровская, 21

«Парк бистро»

Идем в Александровский сад за единением с липами, ресторанным стрит-фудом от поваров «Парка культуры» и коктейлями под открытым небом. А еще, как известно, здесь с наступлением тепла регулярно проводят киновечера, концерты и гриль-рауты.

Верхне-Волжская наб., 10А

Brera

В центре Нижнего, где Италия не только в тарелке, но и в интерьере. Бохо-лампы, по-летнему яркая зелень и прозрачный тюль, колышущийся на ветру. 

Пискунова, 18А

«Винфак»

В перерывах между бильярдными партиями предлагается переместиться на улицу, чтобы продегустировать бездонные запасы заведения. А еще послушать сет от приглашенного диджея и полюбоваться на урбанизм местного патио.

Кожевенная, 1А

