С лучшим видом на лето: гайд по террасам и верандам ресторанов Нижнего

«Цейлон»

Любимое паназиатское бистро недавно расширилось и поделилось на две концепции: в левой двери целый день подают завтраки и бранчи, через правую попадаешь в классический «Цейлон» со всеми его легендарными специалитетами. Между – в длинный ряд выстроились столики, на которых есть ланкийский карри и запивать его колой с вишней и специями еще приятнее. Веранда во дворе еще в режиме ожидания теплой погоды, ждем открытия в конце мая – начале июня.