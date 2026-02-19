С камчатским крабом, «Чеховские», розовые, с кремом из сгущенки и крыжовника со склонов Александровского сада

В нашем КБЖУ на этой неделе «Б» – это блины (а все подсчеты полностью приостановлены). Кафе и рестораны заворачивают в них пекинскую утку, фуа-гра и прочие гастрономические эксперименты, но и классических вариантов без счета. Делимся с вами главными блинными адресами нынешней Масленицы.
Red Wall
В ресторане с акцентом на локальную кухню всю неделю подают блины с павловской уткой конфи и белыми грибами, слабосоленым лососем и фермерской страчателлой, цыпленком и соусом из фуа-гра, а еще оладьи на кефире с кремом из городецкого творога.
«Парк Культуры»
В «Парке Культуры» появились блины, блинкейки и панкейки с камчатским крабом, мраморной говядиной и красной икрой. Личная рекомендация от шефа – блинкейк с кремом из сгущенного молока и крыжовника, собранного в Александровском саду.
«Москва-Стамбул»
Здесь решили соединить Масленицу с восточной кухней. Вдобавок к классическим топпингам подают арабский вариант крем-сыра – лабне с томатами, а традиционные начинки из курицы и форели смешивают с пикантной харисой (соус из перца чили) и дзадзики (соус на основе йогурта).
19
В настольной книге шефа Александра Николаенко с рецептами XIX века, с которой началась концептуальная история ресторана, оказался «Чеховский» блин с лососем, гречневый с грибами и говяжьими щеками, картофельный с копченым осетром, миндальный креп с мороженым. А рядом с открытым грилем и углями уже попахивает воскресными сжиганиями.
Fiorentina
Во флорентийском бистро пасту заменили на блины. Предлагают попробовать оладьи болоньезе с говядиной и пармезаном, блины от шефа с фуа-гра и вишневым демигласом, а еще с белыми грибами, вешенками и сливочным соусом.
«Горячо»
Разогреваемся блинами с жульеном из пастрами, с риетом из трески, с уткой конфи и тыквой, с муссом из топленого творога и хурмой. Для тех, кто хочет попробовать все позиции, есть блинный абонемент (действует всю неделю!) на любое блюдо из масленичного меню.
«Министерство завтраков»
С красной икрой и страчателлой, жюльеном, мортаделлой и свежим салатом, арахисовым маслом и сгущенкой, а еще ярко-розовые свекольные блины с копченой уткой. В завершении – сладкий блинный сет.
«Цейлон»
Азиатский вайб добрался и до масленичного меню. Поэтому в классические блины заворачиваем утку в пекинском стиле, шиитаке и кокосовый крем.
