Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Что где есть
  • Что Где Есть
Что Где Есть

Поделиться:

С камчатским крабом, «Чеховские», розовые, с кремом из сгущенки и крыжовника со склонов Александровского сада

В нашем КБЖУ на этой неделе «Б» – это блины (а все подсчеты полностью приостановлены). Кафе и рестораны заворачивают в них пекинскую утку, фуа-гра и прочие гастрономические эксперименты, но и классических вариантов без счета. Делимся с вами главными блинными адресами нынешней Масленицы.

Red Wall

В ресторане с акцентом на локальную кухню всю неделю подают блины с павловской уткой конфи и белыми грибами, слабосоленым лососем и фермерской страчателлой, цыпленком и соусом из фуа-гра, а еще оладьи на кефире с кремом из городецкого творога.

Ул. Кожевенная, 2

«Парк Культуры»

В «Парке Культуры» появились блины, блинкейки и панкейки с камчатским крабом, мраморной говядиной и красной икрой. Личная рекомендация от шефа – блинкейк с кремом из сгущенного молока и крыжовника, собранного в Александровском саду.

Верхне-Волжская набережная, 10А

«Москва-Стамбул»

Здесь решили соединить Масленицу с восточной кухней. Вдобавок к классическим топпингам подают арабский вариант крем-сыра – лабне с томатами, а традиционные начинки из курицы и форели смешивают с пикантной харисой (соус из перца чили) и дзадзики (соус на основе йогурта).

Ул. Рождественская, 39

19

В настольной книге шефа Александра Николаенко с рецептами XIX века, с которой началась концептуальная история ресторана, оказался «Чеховский» блин с лососем, гречневый с грибами и говяжьими щеками, картофельный с копченым осетром, миндальный креп с мороженым. А рядом с открытым грилем и углями уже попахивает воскресными сжиганиями.

Ул. Ошарская, 8А

Fiorentina

Во флорентийском бистро пасту заменили на блины. Предлагают попробовать оладьи болоньезе с говядиной и пармезаном, блины от шефа с фуа-гра и вишневым демигласом, а еще с белыми грибами, вешенками и сливочным соусом.

Ул. Пискунова, 15

«Горячо»

Разогреваемся блинами с жульеном из пастрами, с риетом из трески, с уткой конфи и тыквой, с муссом из топленого творога и хурмой. Для тех, кто хочет попробовать все позиции, есть блинный абонемент (действует всю неделю!) на любое блюдо из масленичного меню.

Чернопрудский переулок, 2

«Министерство завтраков»

С красной икрой и страчателлой, жюльеном, мортаделлой и свежим салатом, арахисовым маслом и сгущенкой, а еще ярко-розовые свекольные блины с копченой уткой. В завершении – сладкий блинный сет.

Ул. Большая Покровская, 21/5

«Цейлон»

Азиатский вайб добрался и до масленичного меню. Поэтому в классические блины заворачиваем утку в пекинском стиле, шиитаке и кокосовый крем.

Ул. Большая Покровская, 15

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: