Чайный купаж в четыре руки, кофе-рейв, гастрономический театр: как отмечают 14 февраля в ресторанах Нижнего

«Нитка»

С 13 по 15 февраля создаем авторский чайный бленд в четыре руки: мастер-класс по купажированию собственного чая с рассказами о влиянии ингредиентов на вкус – почти алхимическое и определенно сближающее действо. Полученные знания выльются в два больших чайника, к которым чайная подает муссовые сердца с малиново-шоколадным вкусом (а еще обещают подарки!).