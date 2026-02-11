Чайный купаж в четыре руки, кофе-рейв, гастрономический театр: как отмечают 14 февраля в ресторанах Нижнего

Оказалось, забронировать место на Valentine's Day в среду, вполне себе выполнимая миссия. В этот уикенд кафе и рестораны города приготовили несколько способов поговорить о чувствах: через высокую кухню, музыку, перформансы, алхимические опыты (!); камерно и громко. Собрали варианты, где можно продолжить сближение красиво и вкусно.
«Парк культуры»
В галерее вкуса красиво и возвышенно, как тут любят. Весь вечер играет арфа, на стенах – нижегородские художники с признанием в любви к городу, а Глеб Левицкий делает каждой паре комплимент – гребешок с малиной и шалфеем.
«Цитадель»
В «Цитадели» каменные только стены. С 13 по 15 февраля сердца здесь будут воздушно-сливочными: в особом меню влюбленная булочка с нежной начинкой. А для сохранения таинственного антуража башни бар-менеджер Станислав Бухтияров подает секретный коктейль. Плюс к праздничному сету дарят сэмпл чувственных ароматов.
Salut!
Творческое объединение «Праздник» предлагает 14 февраля перенестись в Куршевель на утренний кофе-рейв в стилистике горнолыжного курорта. Надеваем мунбуты и идем слушать диджей-сеты от camznaew и karneywest, пробовать горячие спешелы и свежеиспеченные слоеные булки.
Fanatics Wine
В Fanatics Wine DJ Ladidadida миксует для Валентинов диско с фанком, а эно-энтузиасты смешивают гендерно разнообразные коктейли. Для него – белый ром, имбирный кордиал, розовый перец и сок лайма, а для прекрасной половины – коктейль на основе бергамотового джина, апероля и кордиала из мяты и вишни.
«Кафе 38»
В «Кафе 38» с 16:30 стартует гастрономический перформанс, выстроенный как театральная постановка, где каждая подача является частью единого сценария. Меню из пяти блюд и трех комплиментов от шефа основано на интерпретации природной кухни (и кухни предков!) с применением современных кулинарных техник.
«Краса»
Здесь ради влюбленных соединяют Францию, Россию и экзотические фрукты. Ресторан-гостиная подготовила специальный сет для двоих – два бокала игристого и ассорти эклеров с тамбовским окороком и манго, крабом и маракуйей и с лососем. Пробуем нетривиальные сочетания под музыкальный лайв.
«Нитка»
С 13 по 15 февраля создаем авторский чайный бленд в четыре руки: мастер-класс по купажированию собственного чая с рассказами о влиянии ингредиентов на вкус – почти алхимическое и определенно сближающее действо. Полученные знания выльются в два больших чайника, к которым чайная подает муссовые сердца с малиново-шоколадным вкусом (а еще обещают подарки!).
Dodici Seafood
Морской ресторан предлагает специальный сет «Влюбленные» (из пяти подач!), пропорционально поделенный на мясо и рыбу: паштет из утки, карпаччо из вяленой говядины, равиоли из дорадо, жареный палтус. А на десерт принесут вам свое «Сердце».
Фото: предоставлены заведениями
Комментарии (0)