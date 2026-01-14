«Очень некрасивые зерна могут быть очень вкусными»

Давайте напомним: что вообще такое этот «спешелти»?

Существует международная шкала оценки кофе – визуального вида зерна, его аромата, вкуса, кислотности, плотности и послевкусия. Каждый из параметров получает баллы, их сумма складывается, и если кофе в итоге набирает более 80 баллов из 100, он классифицируется как спешелти.

Бывает так, что за «спешелти» выдают просто субъективно вкусный кофе?

Редко. Повсеместного злоупотребления этим термином применительно к продукту более низкого качества я не наблюдаю. Вообще кофейный рынок России сейчас на очень высоком уровне и продолжает развиваться: посмотрите на результаты наших соотечественников на международных профессиональных соревнованиях и сравните уровень сервиса и качества продукта в отечественных кофейнях с зарубежными. Другой вопрос, что подход к оценке кофе в мире меняется: если раньше учитывались только физические характеристики (например, наличие поврежденных зерен и посторонних предметов) и результаты дегустации, то сейчас берется в расчет и ценность зерна для конкретной цели, а также внешние факторы: условия труда на ферме, наличие сертификатов organic и т. д. Так что критериев для того, чтобы называться «спешелти», становится больше и само понятие становится более субъективным.

Сложно было стать Q-грейдером? И что это дает нам – тем, кто пьет кофе?

Чтобы получить такой сертификат, нужно за короткое время сдать 20 экзаменов. Приходится максимально задействовать свою сенсорную систему, делать это быстро и стабильно – это сложно и требует подготовки. В итоге изменился мой подход к оценке качества кофе: я стал более внимательным к деталям, к организации самого процесса дегустации и фиксации результатов. И хотя мы как компания давно используем принципы оценки качества кофе, разработанные Институтом качества кофе, все-таки кое-что новое внедрили. Например, чтобы определить, отличается ли одна партия кофе от другой, используем метод триангуляции. Это когда ставится три чашки кофе: две одинаковые и одна отличающаяся, и нужно на нескольких станциях найти лишнюю. Это называется дискриминационный тест.