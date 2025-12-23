TT, Tizer, «Бар Джой», «Трюфель»: какие рестораны закрылись в Нижнем в 2025 году

«Авиатор» улетел и не обещал вернуться (одно из главных сожалений), за ним проследовал «Метеор» и еще полтора десятка заведений, легендарных и которые мы не успели распробовать (есть и те, кто вполне могут возродиться!). Редакция «НН.Собака.ru» вместе с верховным ресторанным критиком Нижнего (и, скорее всего, мира), автором tg-канала «Критик Смирнова» и подкаста «Когда я ем» на Яндекс Музыке Катериной Смирновой подводит итоги года — с ностальгией о безупречных моктейлях, иммерсивных вечерах (было не попасть!), центровых улитках и образцовых стейках на обочине от шефа-интроверта.
«Авиатор»
Превосходный проект, которого очень не хватает городу. Заоблачно стильный интерьер и идеальный баланс в напитках, в том числе, в моктейлях. Стал лучшим баром Центрального региона и закрылся по личной драме инвестора. Сочувствуем и скучаем.
TT
Бистро Шредингера. Ушло в банкетное подполье, но на новогодние праздники обещает вынырнуть и работать как настоящее. А потом опять на дно. Соскучитесь по улиткам и лучшему в городе нисуазу, арендуйте зал.
«Корни»
Драматическая судьба. Очень много денег вбухали в раздолбанное помещение, которое имело печальный вид после кафе «Рандеву» с влажной репутацией. Уютный, светлый проект с несколько перемудренной кухней Данилы Алпатова. Слишком модные для взрослых, слишком сложные для юных. Да еще и на втором этаже. Пока временно закрыты, очень надеюсь, что возродятся.
Luti
Милейшее было недоразумение. Спасибо, что открыло миру ресторатора Никиту Митряева, тот еще персонаж. Теперь ест печеньки в Bюro (что за неудачное название). А на окнах Luti уже полгода висят обещания скорого открытия, но мы в сказки не верим.
Tizer
Когда-то любимый проект с классными коктейлями и иммерсивными вечерами, на которые было не попасть. Поговаривают, что последние месяцы команду кормили обещаниями, а не зарплатой (пруфы есть). Этот проект жалко.
«Метеор»
Невнятный проект с богатырским замахом, который так и не выстрелил. Классная винная карта и странные бутерброды по странным ценам. На его месте уже успел открыться красивый «Цейлон» II.
«Бар Джой»
Веселый бар на отшибе ночной жизни с коктейлями в вау-подаче. Проработал приличный срок, но интерьер подустал, и решили не обновлять. Хотя бар и кухня были хорошие.
Butch & Dutch
Красивейший проект с газонами, на которых так приятно предаваться алкоизлишествам с видом на Стрелку. Обещают переоткрыться в новом качестве. Верю, жду с нетерпением.
«Трюфель»
Что это была за вспышка? Что выбила из седла Bocconcino Александра Коротина после 15-летнего спокойствия, а потом подбросила в неизвестность вновь? Сам проект немного промахнулся во времени, был бы намного успешнее, откройся лет на 10 раньше. Впрочем, тема Италии в Нижнем еще не до конца раскрыта, как и тема Белинки. А у Коротина все слава богу, он теперь в Dodici Italy.
«Август»
Мог бы стать идеальным завтрашним кафе, если бы размещался ближе к стоянке человека. Славные завтраки перекочевали в его новую инкарнацию Si, mamma, как и большая часть интерьера. Показатель того, что рестораторы стали еще быстрее соображать, считать и переобуваться. Теперь здесь стайки подружек за бокалами.
Meat to eat
Последнее пристанище одного из самых талантливых и самых интровертных шефов города Виктора Смирнова. Классные стейки и бургеры в морально устаревших декорациях на Ванеева. Теперь на этой улице совсем голодно. А Витя вроде как открывает авторский проект, ждём и скучаем.
«Шампы»
Попали между концепций: и не шашлычка, и не винный бар. Сейчас тему немаргинализированных шашлыков как будто полностью раскрыли «Москва – Стамбул» с сонмом кавказских кафе. Так что «Фуку Рамен» на углу Пискунова – Алексеевская даже уместнее.
Еще закрылись: «Винный факультет», «Карма + 1», «Xo», «Мясоруб».
