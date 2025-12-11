То, что доктор прописал: где в Нижнем подают пилюли на десерт

Лечимся на первом этаже Дома Эвениуса в Трехсвятском квартале, где устроили
кафе сладкую аптеку: гематогена нет, но можно попробовать бисквитные таблетки, пирожные-сердца, наполеон в шапочке медсестры, десерты со шприцем и «лечебные» помадки с травами.
Последние, кстати, с историей: ходит легенда, будто бы их изобрел (и активно предлагал) провизор Николай Эвениус, державший здесь аптеку с 1875 по 1884 год. Возрожденное лакомство есть в нескольких видах — c эвкалиптом, шалфеем, тархуном, облепихой, лимоном с имбирем и вишней с розой.
Еще можно угоститься пилюлей из миндального бисквита и мангового кремю, шоколадными таблетками с маракуйей, пирожным-картошкой с коньяком и украшением в виде пластыря. По ощущениям, всё очень полезное!
Яна Терехова
автор десертов и владелец кафе
Знакомство с «Домом Эвениуса» началось с разработки помадок, а затем мне предложили стать партнером и открыть здесь кафе. Концепция для меня была очень интересной, я взялась за создание рецептов: просмотрела много материала на аптекарскую тематику, и воображение нарисовало то, что вы видите на витрине. Моя идеология в натуральности, все продукты, которые я использую в помадках и десертах, исключительно натуральные: сливочное масло, бельгийский шоколад, французское пюре, свежие травы. Топ продаж и выход из стереотипов — десерт в виде кубика со шприцем из миндального бисквита с вишневым компотом. Это разрыв шаблонов: угощения могут быть искусством, но при этом не уступать по вкусу.
Идея аптекарского кафе вдохновлена историей семьи Эвениусов (несколько поколений провизоров), владевших домом. Здание на Студеной, 45 — объект культурного наследия — сначала уплотненное коммуналками, а потом долгие годы бывшее в забвении, в 2024-м восстановили и открыли в нем музей.
Каждая комната здесь теперь своеобразная инсталляция аптекарской жизни: кабинет провизора, склад с препаратами, гостиная с вековой печью и небольшой огород с целебными травами (весной можно будет там прогуляться!). Для основательного погружения в историю реставраторы собрали в обстановке старинные фармацевтические артефакты, среди которых два ценнейших экспоната: дореволюционные шприц и градусник. То, что не удалось восстановить, законсервировали или воссоздали в духе эпохи. В доме сохранились оригинальные оконные коробки, лестница с кирпичным основанием, а местами даже оригинальные паркет и потолок.
Комментарии (0)