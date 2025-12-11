То, что доктор прописал: где в Нижнем подают пилюли на десерт

Последние, кстати, с историей: ходит легенда, будто бы их изобрел (и активно предлагал) провизор Николай Эвениус, державший здесь аптеку с 1875 по 1884 год. Возрожденное лакомство есть в нескольких видах — c эвкалиптом, шалфеем, тархуном, облепихой, лимоном с имбирем и вишней с розой.

Еще можно угоститься пилюлей из миндального бисквита и мангового кремю, шоколадными таблетками с маракуйей, пирожным-картошкой с коньяком и украшением в виде пластыря. По ощущениям, всё очень полезное!