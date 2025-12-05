ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ

О придирчивых нижегородцах и винных пассионариях

Виктория: Развитие виноделия связано с общей энокультурой в стране?

Анатолий: Конечно! За последние тридцать лет городская культура в нашей стране глобально уже сформировалась, и она во всех городах-миллионниках более или менее одинаковая. Я считаю, что палитра наших винных карт – одна из лучших в мире. А какая избирательность у наших гостей! Как следствие, российское виноделие за прошедшее десятилетие из точки ноль развилось до приличного уровня. Взаимодействие рынка и производителя, совокупность достижений в области производства и потребления дали о себе знать. Эту синергию постепенно взращивали энтузиасты, единомышленники, в том числе и мы с тобой.

Виктория: А кто формирует эту культуру? Люди, которые путешествуют и развивают свой вкус? Или торговые компании, которые привозят новые сорта?

Анатолий: Нет, торговым компаниям это не под силу. Наша коммерческая пассионарность легла на подготовленную почву: открылись границы, люди поехали в Италию – мы привезли им итальянские сорта. То же и с Францией, Испанией. Сказалась любознательность русских людей – мы с жадностью впитываем все новое.

Виктория: Это обоюдное движение – могу доказать на своем примере. После того как я отучилась в школе сомелье и приобрела опыт в других ресторанах, мне поручили винную политику стейк-хауса Mitrich. Мы изменили здесь карту, сделали ее более современной, расширили ценовой диапазон – и продажи заметно выросли! И тогда постоянные гости сами начали высказывать свои пожелания – просили добавить их любимые напитки: «Почему у вас нет Амароне от Джузеппе Квинтарелли?» То есть это всегда совместная живая работа сомелье и посетителей – только она дает хороший результат.

Анатолий: Хочу напомнить о роли личности в истории. В Нижнем развитие энокультуры идет благодаря таким людям, как ты и твои коллеги. К сожалению, такое развитие встречается не везде в России. Вы создали здесь очень комфортный рынок – проводите огромное количество фестивалей, мастер-классов. За неделю до моего визита несколько человек прислали мне ссылки на нашу нижегородскую дегустацию – ценители живут везде, и они ездят по всей стране.

Виктория: Я думаю, сказалось удивительное стечение личностей в одном городе и в одном историческом моменте. До пандемии Нижний никому не был интересен, считалось, что успешные люди здесь не остаются. Еще в 2019 году, чтобы получить приемлемые коммерческие условия, мне приходилось ездить в Москву. Я знакомилась с главами торговых компаний и пыталась у них выяснить, почему нам не делают такие же скидки, как в московских заведениях (а разрыв был колоссальный!), хотя рестораны у нас не хуже, – и никто не мог мне ответить! Это была бетонная стена, которую надо было пробивать – сейчас молодым ребятам заходить в профессию гораздо легче, потому что эту стену уже пробили.

Анатолий: Сказывается эффект больших чисел: чем больше в регионе таких людей, как ты, тем ближе успех. Кто-то должен повести за собой!

Виктория: Нам повезло, что в Нижнем поменялась команда правительства, которая сделала акцент на развитие туристической привлекательности региона. Без этой поддержки одни рестораторы ничего бы не добились.

Анатолий: В любом месте России сервис на порядок выше, чем в Европе: это проявляется во внимании к клиенту, заботе о нем. Вообще россияне в целом – требовательные клиенты: по объемам знаний и компетенции для меня нет разницы между Нижним и Москвой. В Питере, например, не всегда готовы слушать даже профессионалов – им важнее поделиться своим мнением, каким бы абсурдным оно ни было. Там однажды после лекции ко мне подошел слушатель с идеей: а что если купить редкую голубую глину, перенести ее в Петербург и производить здесь Петрюс не хуже, чем в Бордо!

Виктория: В Нижнем тебе такие предложения не поступали?

Анатолий: Нижегородская аудитория для меня абсолютно московская – по открытости, по готовности принимать новые знания.

Виктория: Мне кажется, москвичи даже более лояльны, чем нижегородцы. Наши гости дадут понять, что их что-то не устраивает, – конечно, в силу своего характера каждый сделает это по-разному. И еще я заметила: люди, которые много ездят по миру, с благодарностью воспринимают сервис в родном городе, даже если что-то неидеально. Им есть с чем сравнить – это гораздо лучше, чем во многих других странах. А вот те, которые путешествуют меньше, обычно более притязательны.