Событие осени: первый итамеши-ужин от Алексея Волкова (Lea, Москва) в SKOBA

Алексею всего 25 лет, а он уже настоящая рок-звезда кулинарной сцены: возглавлял крутые проекты Maya и Rocky-2, открывал заведения в Бодруме, Ташкенте, Казани и других городах России. Вы наверняка видели его в шоу «Повар на колесах» и «Доброе утро» на Первом канале или на площадках Gastreet, MeGustro и «Завтрак Шефа», а еще он — преподаватель в профессиональных школах СВЧ и «Новиков».

Под его руководством нестрашно погрузиться в самую суть мирового гастротренда, где европейские традиции соединились с азиатскими технологиями. Алексей приготовит 6 блюд, которые призваны перевернуть привычные представления о вкусе.

Гостей ждут (в специально подобранном эносопровождении!):

Тарталетка из водорослей/моцарелла/иккура

⁠Севиче из гребешка/личи/кокосовый tiger milk

Запеченный морской ёж/креветка/пармезановый крем

⁠Стриплойн BBQ с тоннато/васаби

⁠Медовый палтус/птитим/сабайон из трав

⁠Мисо тирамису с хурмой и карамелью

Количество мест ограничено.

Бронь: 8 (831) 424-69-89

Ресторан SKOBA

ул. Рождественская, 4

