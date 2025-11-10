Событие осени: первый итамеши-ужин от Алексея Волкова (Lea, Москва) в SKOBA

Гурманы, внимание: в этот четверг, 13 ноября, в ресторане Skoba (Мекка для ценителей философии итамеши — это синтез итальянской кухни с японскими элементами) состоится «Первый itameshi-ужин» от Алексея Волкова, молодого и талантливого шефа ресторана Lea (Москва).
Алексею всего 25 лет, а он уже настоящая рок-звезда кулинарной сцены: возглавлял крутые проекты Maya и Rocky-2, открывал заведения в Бодруме, Ташкенте, Казани и других городах России. Вы наверняка видели его в шоу «Повар на колесах» и «Доброе утро» на Первом канале или на площадках Gastreet, MeGustro и «Завтрак Шефа», а еще он — преподаватель в профессиональных школах СВЧ и «Новиков».
Под его руководством нестрашно погрузиться в самую суть мирового гастротренда, где европейские традиции соединились с азиатскими технологиями. Алексей приготовит 6 блюд, которые призваны перевернуть привычные представления о вкусе.
Гостей ждут (в специально подобранном эносопровождении!):
- Тарталетка из водорослей/моцарелла/иккура
- Севиче из гребешка/личи/кокосовый tiger milk
- Запеченный морской ёж/креветка/пармезановый крем
- Стриплойн BBQ с тоннато/васаби
- Медовый палтус/птитим/сабайон из трав
- Мисо тирамису с хурмой и карамелью
Количество мест ограничено.
Бронь: 8 (831) 424-69-89
Ресторан SKOBA
ул. Рождественская, 4
