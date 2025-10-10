«"Лебединое озеро" чаще всего толкает шефов в омут нежности»: весь октябрь пробуем гастро-спешлы в честь юбилея Театра оперы и балета

Гастрокритик

«Лебединое озеро» чаще всего толкает шефов в омут нежности. Здесь нет равных «Митричу», который подготовил и коктейль, и безе с бельгийским шоколадом. Брутальный «Иван Сусанин» вдохновил Dodici Seafood на польский бигус, а ресторан «19» охватил своим меню сразу четыре балета: «Корсар», «Спартак», «Дон Кихот» и «Пиковая дама».

Петр Ильич, если верить дневникам современников, любил пригубить. Раз этак пять-шесть кряду. Поэтому ему однозначно нужно обойти все бары. И не забыть закусить «Спартаком» в «19», там родной русский овес с грибами и ягнячьи язычки. А после почувствовать себя наконец в безопасности, погружая губы в нежное облако десерта «Сопрано» в Red Wall.