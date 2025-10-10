«"Лебединое озеро" чаще всего толкает шефов в омут нежности»: весь октябрь пробуем гастро-спешлы в честь юбилея Театра оперы и балета

90-летие любимого театра отмечаем со вкусом – гастрокритик Катерина Смирнова отправляет нас в тур по 13 (!) нижегородским заведениям (Negroni, Pinci, Mukka, «Кафе 38», «Парк культуры»), которые «переосмыслили шедевры оперного и балетного искусства из репертуара театра — «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Лебединое озеро», «Золотой ключик» и другие — и создали авторские блюда, напитки и коктейли, вдохновленные ими». Естественно, в театральных меню одни премьеры!
Команда «Парка культуры» предлагает свою «Пиковую даму» в трехактном коктейльном исполнении: «жадность и тщеславие» Германа звучит оттенками джина, золотого ванильного ликера и персиков; кончина графини окрашена в красный цвет малинового сиропа, а развязка нашептана черным (!) игристым.
Катерина Смирнова
Гастрокритик
«Лебединое озеро» чаще всего толкает шефов в омут нежности. Здесь нет равных «Митричу», который подготовил и коктейль, и безе с бельгийским шоколадом. Брутальный «Иван Сусанин» вдохновил Dodici Seafood на польский бигус, а ресторан «19» охватил своим меню сразу четыре балета: «Корсар», «Спартак», «Дон Кихот» и «Пиковая дама».
Петр Ильич, если верить дневникам современников, любил пригубить. Раз этак пять-шесть кряду. Поэтому ему однозначно нужно обойти все бары. И не забыть закусить «Спартаком» в «19», там родной русский овес с грибами и ягнячьи язычки. А после почувствовать себя наконец в безопасности, погружая губы в нежное облако десерта «Сопрано» в Red Wall.
И! Комплимент от гастрокритика: что смотреть в ближайшие уикенды у юбиляра:
Этой осенью однозначно рекомендую сходить на балет «Жизель», это короночка нашего театра. Если классическое искусство редко находит в вашей душе отклик, то до него можно стремительно дорасти через «Горький. Балет» в Пакгаузах. С мужем или красивым другом идите на оперу «Золотой петушок» – неожиданно темпераментное зрелище и мастер-класс по соблазнению царей и царевичей. А зимой, разумеется, на «Щелкунчика», иначе Новый год не наступит.
