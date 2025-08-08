Кирилл Верховодов: «Стратегия в том, чтобы создавать классные проекты»

Начали вы все-таки с кофе и первыми в городе стали жарить его прямо в кофейне – «Темп», тогда еще на Большой Печерской, познакомил нас со спешелти. Сейчас у вас уже целый цех. В чем фишка локальной обжарки?

В том, что мы полностью контролируем процесс приготовления кофе, которое закупаем зеленым в разных странах – от традиционных Бразилии и Колумбии до более экзотичных Руанды, Эфиопии, Гватемалы, Суматры. Сами обеспечиваем нужные нам вкусовые свойства – у каждого зерна своя влажность и особые характеристики, с учетом которых настраивается ростер, аппарат для обжарки. И тогда кофе получается очень высокого качества.

Где вы нашли специалистов – у вас ведь работают в основном молодые люди, откуда у них такие знания и опыт?

Вырастили сами – и им комфортно вместе: все примерно одного возраста, на одной волне. Ну, и формат с кофе – все-таки молодежный. Кстати, завтраки в ресторанах стали популярны тоже в основном благодаря спросу со стороны молодого поколения, у них другой подход к жизни.

Не любят готовить?

Почему? Нет, все разные, кто-то любит, кто-то не очень. Скорее дело в том, что меняется скорость жизни: люди сейчас ценят время, стараются все делать оперативно.