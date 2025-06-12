От «Молчания ягнят» до «Анны Павловой»: что пробовать на гастрофестивале «Искусство Есть. Архитектура»

Нижний – вкусный! Убедимся в который раз. До сентября в девяти ресторанах Нижнего подают монументальные спешелы, вдохновленные архитектурными памятниками, улицами и даже канатной дорогой. Предлагается съесть Госбанк, Пушкинскую читальню, Нижегородскую ярмарку и набережную Федоровского целиком (спойлер: авторы дают вяленого леща!). В ингредиентах шефские воспоминания о беззаботной юности, подробности жизни местных бонвиванов и достоверные городские легенды о широте купеческих столов.
«Безухов»
Шеф-повар Александр Голышев вспомнил вкус детства. Испек для спешел-меню торт «Горьковский» – в младенчестве заедал им прогулки по Покровке. Десерт-сокровищница, у которого автор отыскал много общего со зданием Госбанка на главной улице города. Снаружи также молчалив и сдержан, внутри многослоен и ярок, как росписи гения Билибина на стенах шедевра неорусского стиля.
Цена: 550 руб.
Бронь: +7 831 433 87 63
Адрес: Рождественская, 6
Budapest
«Карман России» теперь не только на Ярмарочной площади, но и на тарелке в «Будапеште». Дарина Шишканова положила в него волжского судака, заморского окуня, фермерское яйцо и сахалинскую икру – монументальный памятник душевной широты нижегородского купечества, также известный как расстегай.
Цена: 790 руб.
Бронь: +7 831 282 82 08
Адрес: Звездинка, 24
Yale
В XIX веке модные нижегородцы тоже пили кофий на Большой Покровской – эту привычку шеф Дмитрий Дмитриенко выразительно подал в своем новом творении. Благородный десерт с кофе, шоколадом, макадамией, ванилью и съедобным золотом (!) – наше почтение.
Цена: 670 руб. (десерт) и 790 руб. (коктейль)
Бронь: +7 831 215 01 51
Адрес: Рождественская, 30
Mitrich steakhouse
Тут решили объединить культурное и историческое значение Стрелки в одном блюде. Филе волжского судака, томленые «бревна» из картофеля конфи в дубовых щепах – отсылка к тем времена, когда по рекам мимо «царственно поставленного» сплавляли леса. Вместо «вишенки» черемша – тоже, конечно, с волжских берегов.
Цена: 1450 руб.
Бронь: +7 831 282 82 10
Адрес: Ковалихинская, 8
Moloko
Картофельный гратен по традициям купеческого гостеприимства. В блюде шеф-повара Романа Мочнова в одном обществе оказались копченая свиная грудинка, ломтики картофеля в сливочном соусе под щедрой сырной корочкой и сметаной. Около двух столетий назад также наверняка потчевали в доме купца Алексея Ермолаева, потому что миллионные сделки на голодный желудок не заключаются.
Цена: 360 руб.
Бронь: +7 831 211 93 01
Адрес: Алексеевская, 15
Mukka
Шеф-повар Дмитрий Зиронов подготовил для фестиваля каннеллони, практически такие же длинные, как канатная дорога! Внутри лесные грибы (само собой, в борских чащах собраны!) и нежный картофель. Все под трюфельным соусом, соединяющим два основных ингредиента так же, как канатка два берега реки.
Цена: 698 руб.
Бронь: +7 831 282 13 03
Адрес: Ошарская, 36А
Rozas
Грация и элегантность, достойные великой танцовщицы, – десерт «Анна Павлова». У нижегородской версии легендарного торта есть литературный первоисточник – книга «Триумфы и драмы русских балерин». Шеф-повар Максим Редькин вдохновился сюжетом и особой атмосферой Пушкинской народной читальни, выразить впечатления помогли свежесть ягод и аристократическое безе.
Цена: 490 руб.
Бронь: +7 831 282 92 10
Адрес: Зеленский Съезд, 10 (1 этаж)
Butch&Gutch
В летний зной команда Butch&Gutch прогуливалась по набережной Федоровского – где им и пришла идея сделать фестивальным блюдом освежающую окрошку. Конечно, не простую, а по стародавнему рецепту – с вяленым лещом, будто только что из Волги выловленным.
Цена: 670 руб.
Бронь: +7 831 282 51 02
Адрес: Нижне-Волжская набережная, 21
«Буфет»
«Ошара» – в честь этого кабака (по некоторым данным) назвали улицу Ошарскую, сейчас одну из центральных. Раньше тут была пропасть воров-карманников, эти исторические подробности натолкнули шеф-повара Георгия Апрелева на кое-что страшно вкусное. В его «Молчании ягнят» – щедро нарезанный запеченный картофель и мясо в сливочном соусе с румяной корочкой.
Цена: 350 руб.
Бронь: +7 831 218 03 38
Адрес: Ошарская, 14
Проект реализован компанией Milimon Team при информационной поддержке Министерства туризма Самарской области и Министерства градостроительной политики региона. Фестиваль проходит в Самаре, Нижнем Новгороде и других городах России с июня по сентябрь 2025 года.
Текст: Виктория Шуршина
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