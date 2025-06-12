От «Молчания ягнят» до «Анны Павловой»: что пробовать на гастрофестивале «Искусство Есть. Архитектура»

«Буфет»

«Ошара» – в честь этого кабака (по некоторым данным) назвали улицу Ошарскую, сейчас одну из центральных. Раньше тут была пропасть воров-карманников, эти исторические подробности натолкнули шеф-повара Георгия Апрелева на кое-что страшно вкусное. В его «Молчании ягнят» – щедро нарезанный запеченный картофель и мясо в сливочном соусе с румяной корочкой.

Цена: 350 руб.

Бронь: +7 831 218 03 38

Адрес: Ошарская, 14

Проект реализован компанией Milimon Team при информационной поддержке Министерства туризма Самарской области и Министерства градостроительной политики региона. Фестиваль проходит в Самаре, Нижнем Новгороде и других городах России с июня по сентябрь 2025 года.