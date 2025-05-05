Кафе August: где искать в Нижнем вкус лета? Круглый год – на Рождественской!

Хотите особенный завтрак? Пожалуйста. Вкусный ужин с бокалом вина? Легко. Творческую атмосферу за чашкой кофе? И это здесь есть. August – это место, где время замедляется, а каждый момент становится особенным.
Здесь одинаково хорошо начинать утро с воздушных сырников, проводить деловые встречи, ужинать в кругу близких или просто наслаждаться авторскими напитками и свежесваренным кофе с друзьями. August – это место для встреч без повода. Каждая деталь создана для удовольствия и комфорта – в любое время дня и в любой сезон. Вечный август!
Основа концепции меню – лаконичная, душевная еда с русско-итальянским акцентом: блюда, для любого повода. А еще здесь подают поздние завтраки: в будни до 13:00, а в выходные до 15:00 – потому что иногда хочется начать утро даже после полудня.
Во главе кухни August стоит молодой и амбициозный шеф-повар Илья Цериванов, который с 14 лет посвятил себя искусству кулинарии. Илья умело сочетает в своем подходе проверенные техники и современные тенденции гастрономии: разрабатывает оригинальные рецепты и удивляет гостей новым взглядом на привычные блюда. Шеф всегда готов экспериментировать и внедрять новые идеи, не забывая при этом о качестве ингредиентов и эстетике подачи. Илья умеет оживлять привычные вкусы: например, сырники с соленой карамелью и ежевичный компот – не просто завтрак, а возвращение в детство. А телячьи щечки с картофельным муссом и соусом демиглас – блюдо, ради которого сюда возвращаются снова и снова.
August подходит для всех, кто неравнодушен к кофе – здесь знают толк в эспрессо, капучино и авторских напитках. А вечером гостей ждет игристое и коктейли, которые превращают обычный ужин в праздник.
Интерьер August – это стиль без вычурности, комфорт без пафоса. Минимализм, яркие акценты и элементы искусства создают легкую живую атмосферу. Здесь нет нарочитой элитарности – только теплая, почти домашняя обстановка, где приятно провести время в одиночестве или в компании.
Кафе живет в ритме гостей: утром здесь пахнет свежесваренным кофе, днем звучат негромкие разговоры за обеденной трапезой, а вечером пространство наполняется мягким светом из панорамных окон и легким звоном бокалов. Здесь часто проходят энодегустации, мастер-классы и другие события (следите на сайте и в социальных сетях!), которые сделают каждый визит особенным.
Каждый день в August – маленький праздник:
- До 13:00 – комплимент от заведения, чтобы день начался с улыбки.
- С 17:00 – бокал напитка из эноколлекции, чтобы вечер стал еще теплее.
- По пятницам – музыка, которая напоминает: лето ближе, чем кажется.
Приходите – и пусть каждый ваш день будет наполнен теплом, вкусом и радостью!
Все начинается с August!
•Адрес: Нижний Новгород, ул. Рождественская, 24
•Телефон: +7 (831) 288-40-53
•Сайт: https://augustrest.ru
Текст: Юлия Медведева
Фото: предоставлены кафе August
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