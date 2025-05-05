Кафе August: где искать в Нижнем вкус лета? Круглый год – на Рождественской!

August подходит для всех, кто неравнодушен к кофе – здесь знают толк в эспрессо, капучино и авторских напитках. А вечером гостей ждет игристое и коктейли, которые превращают обычный ужин в праздник.

Интерьер August – это стиль без вычурности, комфорт без пафоса. Минимализм, яркие акценты и элементы искусства создают легкую живую атмосферу. Здесь нет нарочитой элитарности – только теплая, почти домашняя обстановка, где приятно провести время в одиночестве или в компании.

Кафе живет в ритме гостей: утром здесь пахнет свежесваренным кофе, днем звучат негромкие разговоры за обеденной трапезой, а вечером пространство наполняется мягким светом из панорамных окон и легким звоном бокалов. Здесь часто проходят энодегустации, мастер-классы и другие события (следите на сайте и в социальных сетях!), которые сделают каждый визит особенным.

Каждый день в August – маленький праздник:

До 13:00 – комплимент от заведения, чтобы день начался с улыбки.

С 17:00 – бокал напитка из эноколлекции, чтобы вечер стал еще теплее.

По пятницам – музыка, которая напоминает: лето ближе, чем кажется.

Приходите – и пусть каждый ваш день будет наполнен теплом, вкусом и радостью!

Все начинается с August!

•Адрес: Нижний Новгород, ул. Рождественская, 24

•Телефон: +7 (831) 288-40-53

•Сайт: https://augustrest.ru

Текст: Юлия Медведева

Фото: предоставлены кафе August

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