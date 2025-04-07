Знакомьтесь, ресторатор Сергей Копылов

В вашем бизнес-активе разные сферы деятельности – от аренды автомобилей до лаундж-баров, недавно открыли ресторан. Кто вы в большей степени сегодня – ресторатор? Предприниматель?

Увлекающийся человек, который правильно выбирает направления. У нас в стране принято, что ресторатор – это тот, у кого есть большой ресторан. Поэтому сейчас я могу себя и так назвать. Хотя, на мой взгляд, ресторатор – это человек, который в принципе владеет любым заведением общественного питания – даже если это маленькая пекарня – погружен в тему.

Лично вас она чем привлекла?

Изначально – карты так совпали. А потом уже не смог остановиться. Когда много лет назад у меня был выбор, во что вложить деньги – в новую иномарку или готовый бизнес, лаундж-бар, я выбрал второй вариант. Всему учился в процессе. Так появились три бара Luna, а через несколько лет мне захотелось построить с нуля полномасштабный ресторан («Дым и мясо» – прим. ред.), в котором были бы объединены и эстетика лаунджа, и классная кухня, и ресторанный сервис.

Многим кажется, как здорово – открыть ресторан, романтика…

Я скажу так: это ужинать в нем здорово. А вот разобраться со всеми бизнес-процессами – их очень много – большой труд. Но меня драйвит. Направление динамичное, постоянно чему-то новому учишься, посещаешь профильные мероприятия, вырабатываешь насмотренность, растешь как личность.

То есть на первом месте – не деньги?

Для меня точно нет. Мне всегда хотелось делать что-то такое, что до меня не делали. Вот, например, Новая Кузнечиха – новый район, удален от центра (хотя на деле всего в 15 минутах езды), какой ресторан? А я приехал, посмотрел место и почувствовал, что он здесь должен быть. И не прогадал. Хотя в целом идея была рискованной, но мне такие вызовы наоборот нравятся.

Был страх, что не зайдет?

Были опасения – а что если?.. Но я такие мысли быстро отметаю, потому что, как говорится, делаешь – не бойся, боишься – не делай. Это, кстати, мой первый проект, который я создавал с нуля. До него я покупал уже готовый бизнес.

И что самым сложным оказалось?

Стройка.

Как и везде, видимо…



Со всем остальным каких-то особых сложностей не было. С персоналом мне повезло, бизнес-процессы в ресторане такие же как в лаундже. А вот в стройке и потом дизайне пришлось разбираться. Вникал в каждую деталь, что-то свое предлагал. Например, камин, разделяющий пространство на зоны, – моя идея. И гостям нравится. Конечно, не скажу, что все прям идеально получилось – в нашей сфере вообще не может быть все идеально, всегда есть, что улучшить.