Цветы, цветы, цветы и спешелы: что где есть 8 марта в Нижнем

«Кафе 38»

В «Кафе 38» подготовили весенний сет на двоих из трех подач. Начать празднование 8 марта предлагают с легкой закуски: фальшивый помидор, паштет из копченого сома с масляной рыбой, тарталетка из нори с икрой щуки. Вторая подача поосновательнее – горячее из утиной грудки в стиле «Веллингтон» с грибами и шпинатом под вишневым соусом. А на десерт –элегантная «Венера». Из богинь в кафе только гостьи, а «Венеру» решили изваять, вдохновившись формами буйной соседки Земли, – она здесь из шоколада с малиновым муссом и фисташками.

Цена: 8000 тыс. (2 сета + игристое)

Когда: 8 марта

Где: ул. Рождественская, 38

Бронь: 8 831 424 88 38