Цветы, цветы, цветы и спешелы: что где есть 8 марта в Нижнем

Нашли в ресторанах все необходимые атрибуты празднества: ворох цветов, ненавязчивую, но игривую шампань, скрипку и сладчайшую «Венеру» (прямо с неба!). Можно, например, начать день на визаж-брекфасте, продолжить спешл-коктейлем из сакуры, а в финале согласиться на изысканный сет под трюфельный аккомпанемент.
Галерея вкуса «Парк культуры»
Самый культурный ресторан подготовил весенний ужин из пяти подач в честь знаменитых женщин. Эносопровождение – от сомелье Романа Трандыкова, коктейли на шеф-бармене Алине Вахромовой. В меню: террин из фуа-гра и яблока, спагетти из морского гребешка с трюфелем, морской язык и лемонграсс, картофель и черный хлеб, турнедо из молодого ягненка; в предесерте – макадамия, хурма и горький шоколад.
Цена: 8000
Когда: 8 марта, 19.00
Где: Верхневолжская набережная, 10а
Бронь: 8(831)-215-12-12
Red Wall
Изрядно наберемся с Red Wall Market и бутиком Dodici Wines: у них тут праздничные наборы – три бокса-конструктора с благородными напитками, фермерскими продуктами и цветами. В первом – итальянское игристое и элегантный букетик. Второй – сладкий, с розовым сухим, плиткой крафтового шоколада и фруктами в том же шоколаде. В третий бокс к белому португальскому полусухому положили испанские оливки и вяленую утиную грудку. И да, состав боксов можно менять!
Где: ул. Максима Горького, 70; пл. Свободы, 7; Высоцкого, 1
Бронь наборов: 266 16 12
«Волгоречье»
В «Волгоречье» устроили брекфаст-урок по макияжу от профессионального визажиста Юлии Харитоновой! Она научит делать быстрый дневной мейк и трансформировать его в вечерний в несколько касаний, расскажет все о вашей косметичке и как подобрать для себя современные продукты.
Цена: 3500
Когда: 8 марта, 11:00
Где: Бор, Набережная, 8
Бронь: 8 920 038 63 58
«Трюфель»
«Трюфель», как и требует праздник, выходит на международный уровень. Шеф-повар Александр Коротин готовит к 8.03 итальянский сет: пончик «Вителло Тоннато» по всем традициям горного Пьемонта, аранчини с пармской ветчиной, оливковым крем-чизом и вялеными томатами из Сицилии. Горячее сердце гастроспешела: равиоли с тыквой, трюфелем, пекорино и шалфеем и фермерский кролик с картофельным гратеном и соусом порто. На десерт предлагают эскимо из халвы с печеной хурмой и снегом из сметаны-юдзу. По традиции ресторана к каждому блюду добавляют черный трюфель.
Цена: 5500
Когда: 8 марта, 18.00
Где: ул. Белинского, 15
Бронь: 8 930 240 30 00
Benje
В пекарне с французскими акцентами – по-французски изысканный праздник. 8 марта заказываем самый ароматный круассан и слушаем живую скрипку. Подарки будут (!): каждой девушке к любому заказу бокал игристого и цветы от LILL.NN.
Когда: 8 марта
Где: ул. Большая Покровская, 20
Бронь: 8 831 288 40 52
«Кафе 38»
В «Кафе 38» подготовили весенний сет на двоих из трех подач. Начать празднование 8 марта предлагают с легкой закуски: фальшивый помидор, паштет из копченого сома с масляной рыбой, тарталетка из нори с икрой щуки. Вторая подача поосновательнее – горячее из утиной грудки в стиле «Веллингтон» с грибами и шпинатом под вишневым соусом. А на десерт –элегантная «Венера». Из богинь в кафе только гостьи, а «Венеру» решили изваять, вдохновившись формами буйной соседки Земли, – она здесь из шоколада с малиновым муссом и фисташками.
Цена: 8000 тыс. (2 сета + игристое)
Когда: 8 марта
Где: ул. Рождественская, 38
Бронь: 8 831 424 88 38
August
В August уверены, что во всем должна быть красота, особенно в такой день! Потому 8 марта посетительниц ждут заведении цветочные композиции от мастерской MONO и спешл-коктейли (по-настоящему весенние и по-азиатски утонченные) «Рислинг-слива» с яркой кислинкой, «Жасмин-бузина» с игристым и корейским соджу, «Фуджу-сакура» с теплым аперолем, смягченным вкусом нежной сакуры, которая совсем скоро расцветет в Японии.
Когда: 8 марта
Где: ул. Рождественская, 24
Бронь: 8 831 288 40 53
Brera
В Brera вводят трехдневное (!) спешл-меню – с 6 по 9 марта. Для дегустации есть несколько причин: средиземноморский салат с дорадо и гребешком и ризотто Venere с уткой и сыром валансе, в качестве аперитива – цветочный коктейль с ликером бузины и ванильной сорокаградусной.
Когда: 6–9 марта
Где: ул. Пискунова, 18а
Бронь: 8 903 059 93 17
Coffee Cake
И Coffee Cake на сладкое. В подарок каждой девушке при любом заказе десерт. Также заявлены праздничные спешелы: «Тибетская ромашка» и безалкогольный «Лемонграсс-ананас».
Когда: 8 марта
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