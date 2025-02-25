Большой гастрогид по блинам

Пяткинъ

«Много сосулек на крыше – год урожайный и плодотворный» – говорят в ресторации «Пяткинъ». Верим не словам, но блинчикам «тонким да румяным»: с лососевой икрой, красной рыбой, медом «всяким с уездов губернии». Пекут даже мордовский «пачат» – пшенные блинчики на дрожжах в прочтении шефа Светланы Шиловой: с топленым творогом или красной рыбой. На масленице в усадьбе XIX века будем представлять, что нас пригласил сам купец Пятов.