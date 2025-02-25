Большой гастрогид по блинам

Нашли для вас места с фиолетовыми, трехъярусными, азиатскими блинами, где можно заесть лососем и запить Шампанью. Рассказываем в подборке: где облизывать пальцы от сметаны, куда макать пивной, гречневый и мордовский блины и из какого кабака ближе поджигать чучело. До 2 марта (включительно) гуляем на Масленице по нашему гастрогиду.
Vinedo
Тот самый случай, когда ждешь не самовар, а бутылочку игристого. В Vinedo к блинам – пожалуйста! Берем блинчики с лососем и крем-чизом или с говяжьими щеками и луковым джемом. На десерт блинчик «Тирамису» или допы из сметаны, сгущенки, меда и черничного варенья. Осторожно: есть опасность вылазок на стол из-за восторга от меню.
Октябрьская площадь, 1
Пяткинъ
«Много сосулек на крыше – год урожайный и плодотворный» – говорят в ресторации «Пяткинъ». Верим не словам, но блинчикам «тонким да румяным»: с лососевой икрой, красной рыбой, медом «всяким с уездов губернии». Пекут даже мордовский «пачат» – пшенные блинчики на дрожжах в прочтении шефа Светланы Шиловой: с топленым творогом или красной рыбой. На масленице в усадьбе XIX века будем представлять, что нас пригласил сам купец Пятов.
ул. Рождественская, 25
Портер
Пивные блины хотели? Гастро-паб прочитал ваши мысли и сделал меню до 2 марта – успеваем за риетом из копченого сома, устричными грибами, черной смородиной в розмарине и вишней в бурбоне. Вот когда математика ломается: кружка одна, а пенного – два! Можно еще пивной блинчик с болоньезе и чесночной сметаной – доверяем шефу Роману Баринову.
ул. Большая Покровская, 51А
Бенье
Здесь каждый день расписан! «Заговенье», «Ласковая», «Разгуляй», «Тещины вечера», «Зятьков день» и «Прощеное воскресенье» – в любой можно пробовать блины с яйцом пашот и лососем. А еще картофельные оладьи с беконом, творожный креп с домашним вареньем и панкейки с шоколадным соусом. Французская пекарня ранняя пташка – с 8:00 подает «Большой завтрак», «Завтрак во Флоренции» или «Завтрак в Бургундии».
ул. Большая Покровская, 20
Брынза
Помните присказку: по амбарам пометен, по сусекам поскребен? Вот и «Брынза» набралась полбяной муки и напекла блинов: с лососем и сырным кремом, грибным жульеном, мясом, моченой брусникой или страчателлой. Только от нас эти румяные колобки не сбегут – ресторан-сыроварня за всеми желтыми и круглыми умеет следить.
ул. Родионова, 187В
ул. Бетанкура, 1
Red Wall
Шеф-повар Игорь Шиянов выбрал себе неделю для экспериментов, поэтому пробуем блины с форелью, слабосоленым огурцом и сметаной. Еще берем с камчатским крабом, гуакамоле и соусом шампань или блинный сет: с оладьями и черной осетровой икрой. На десерт – сладкий блинный рулет с савоярди и какао. Главное угощение недели напоминает масленичную бабу, только вот называется «трехъярусная горка». Нижний слой из тонких кружевных блинов, средний с гречишными оладьями, а верхушка айсберга – осетровая икра, сметана и соус ремулад.
ул. Кожевенная, 2
Кафе 38
Перечисляем масленичные прелести скандинавского ресторана: гречневые блинчики с яйцом пашот, шпинатные с маринованным лососем и кремом чиз, рисовые с креветками и соусом манго-чили. Блинных тарта сразу два: с черной смородиной и мороженым, зеленым чаем матча и свежей клубникой.
ул. Рождественская, 38
Цейлон
Весь год бранчились в «Цейлоне» матча-блинчиками – пришло время по-настоящему проводить зиму: пробуем свекольный палак-панир, блин с тушеной щекой и карри, матча-торт с вареной сгущенкой и карамельной сметаной. Запиваем холодным чайным меню или горячим коктейльным.
ул. Большая Покровская, 15
Министерство завтраков
Министерские шефы приготовили сразу 5 готовых позиций: с жульеном, красной икрой, говядиной и грибами, черной смородиной, коньяком. А можно не подчиняться системе и все сделать самому – конструируем блины со взбитым сливочным маслом, авокадо, цветочным медом или жареным беконом. Подают в двойном экземпляре.
ул. Большая Покровская, 21/5
19
В той самой книге шефа Александра Николаенко с рецептами XIX века оказались и блины: «Чеховский» с лососем, гречневые с говяжьими щеками и грибами, картофельный с копченым осетром, миндальный креп с мороженым. По крайней мере, предлагают отмечать Масленицу именно таким составом. А рядом с открытым грилем и углями уже попахивает воскресным сжиганием.
ул. Ошарская, 8А
Monica
Как быстро переквалифицироваться из пиццайоло в блинодела? Практикуют в Monica и пекут (по итальянским мотивам) блины со страчателлой и трюфельной пастой, паппарделле с морепродуктами и пармезаном, с кремом маскарпоне и обожженной меренгой. К такому mamma mia спешл-чаи: «Мои черносмородиновые ночи», «Альпийский, с любовью», «Оранжевый – хит сезона» и «Ежевика-фиалка».
ул. Большая Покровская, 82
Brera
В масленичную неделю затеяли блинный фестиваль – шеф Илья Русских подает два вида блинов: Blinis con Caviale и Crêpes alla Siciliana. А вот так по-русски: со сметаной и красной икрой, с карамелью из красного апельсина и белым шоколадом. Русские традиции в современном Милане.
ул. Пискунова, 18А
Mola Mola
Наблюдаем, как блины в Mola Mola выбирают себе пару (еще не отошли от 14 февраля): кремчиз, лосось холодного копчения, манговый соус, черничное конфи и мусс с вареной сгущенкой (выбор авторов!) А кофе забираем не из рук бариста, а из-под коровы – спешл-напитки завариваются на топленом молоке. Оно едет прямо с фермы «Северная долина» и попадает в капучино или латте с малиной.
ул. Алексеевская, 6/16
Самурай
Уже пекли русские блины на европейский лад, а вот Азии не было. «Самурай» опередил планету и сделал масленичный «Том ям» с томатами черри, креветками, кокосовым молоком – все, как полагается. И «Цезарь» с «Карбонарой» имеются, потому как не только на восток смотрят – кафе многоформатное.
11 адресов на сайте ресторана
Трюфель
Угадайте, какой главный ингредиент в масленичных блинах новенького «Трюфеля». Ну конечно, пармская ветчина! А вообще, тут целый набор: болоньезе с соусом демиглас, слабосоленый лосось, крем из топленой сгущенки и трюфельное мороженое. А если по нраву классика, то добавляем подкопченную сметану, гречишный мед и соус «Малина-Руккола».
ул. Белинского, 15
Coffee Cake
Праздновать масленицу сюда съехались все блинные родственники – от северных морей до поволжских лесов: с лососем, мясом, черникой, красной икрой. По классике сгущенка, сметана и карамель – кто-то же должен нести пост хранителя традиционных гуляний! А если вы тут за брекфастом, прихватите еще «Утро в той самой кофейне» из мортаделлы, гратена, яйца, микса салатов, томата и соуса айоли.
ул. Большая Покровская, 2
Горячо
Разогреваемся блинами с риетом из копченой трески, брискетом и картошкой, топленым творожком. На сладкое блинный торт с голубой матчей и черничным вареньем – не одним же грилем баловаться! Или без прелюдий накидываемся на «Блинный разгуляй!» с варенкой, сметаной и брусничным вареньем.
Чернопрудский пер., 2
Волгоречье
Здесь попахивает вечерним поеданием блинов: забираем с маслом Бер-нуазетт, рагу болоньезе, риетом из лосося и томленым яблоком с мороженым. Ради такого едем на Бор без раздумий – шеф Никита Цымбалов давно покорил нас своими блюдами, а недавно еще и Chef's Tables.
ул. Набережная, 16Б, г. Бор
Текст: Юлия Шумкова
Фото: предоставлены заведениями
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